José Castro: "Ojalá Jovetic pueda estar aquí"

José Castro, presidente del Sevilla, entró en directo esta pasada noche en el programa El Partidazo de COPE para analizar la actualidad nervionense en cuanto al mercado de fichajes se refiere. "Estamos trabajando en varios frentes. No quiero entrar en nombres. Estamos con varias opciones de fichajes y esperamos que salgan pronto", dijo el utrerano que finalmente sí dejó alguna pincelada...

Jovetic: "Es un magnífico jugador y ojalá que pueda estar aquí y demostrar su valía y lo bien que lo ha hecho en Italia y antes. Yo creo que podemos llegar a buen término pero no me gusta hablar de cosas que no están cerradas".

Banega: "De momento, Banega está en Italia y no es una opción".

Real Madrid: "Jugamos contra el primero de la Liga. Jugar con o sin Cristiano, siempre es difícil. Zidane tendrá sus motivos, por nosotros, fenomenal que no juegue Cristiano. Hay veces que a los jugadores hay que darles descanso".

Nasri: "Tenemos tranquilidad absoluta con el tema de la investigación de Nasri. Mandamos a la agencia todo los que nos requirieron, es un tratamiento que no afecta en nada, así que tranquilidad absoluta".

N'Zonzi: "Es un magnífico jugador y queremos que continúe con nosotros mucho tiempo. Queremos renovarlo y que sea feliz como es ahora mismo".

Sampaoli: "Estamos muy ilusionados con Sampaoli, de su forma de pensar, nos costó mucho que se le entendiera aquí pero siempre confiamos en él, estamos muy contentos".

Monchi: "Está en el equipo que quiere y mi idea es seguir trabajando para que siga mucho tiempo en el Sevilla. Mi idea es seguir trabajando para que Monchi siga, llevo mucho tiempo pidiéndole a los Reyes que Monchi no se vaya".