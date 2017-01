Real Madrid 3-0 Sevilla FC: Mal Mateu, peor el Sevilla

A pensar en otra cosa. La ilusión se tornó en tragedia y los Reyes Magos trajeron carbón a los sevillistas. Pero si usted late en blanquirrojo no mire sólo al árbitro. Porque su equipo anduvo muy lejos de lo que es necesario para meter el miedo en el cuerpo del Bernabéu. Palabras mayores.

Sin delantero específico, como ya ha hecho en otros duelos de altura, Sampaoli apostó por Correa como falso nueve y juntó sobre el campo a Nasri y Ganso con la clara misión de quitarle el balón al Madrid. Nada más lejos de la realidad. Porque en la práctica, era la presión alta de los blancos la que asfixiaba a los nervionenses y estos no encontraban apoyos para salir como manda el ´Amateurismo´. Poco o nada, de hecho, hubo ayer de esa filosofía atrevida que somete al rival a través del balón.

Roto el equipo en dos, N´Zonzi se metía atrás para intentar iniciar la transición ofensiva y veía demasiado lejos a Nasri, Iborra o Ganso, perdido en el costado derecho y sin fuerzas para tapar a Marcelo, provocándose así un inmenso agujero en la medular que los de Zidane aprovechaban para campar a sus anchas, embotellando a su rival con una intensidad que tampoco florecía en los blanquirrojos. Y eso que Correa, activo, tuvo su ocasión en los primeros compases, buscando un disparo con rosca que se fue a córner. Un espejismo, porque en la primera que tuvo, James no falló. Mercado erró en un pase a N´Zonzi, Casemiro robó y el colombiano hacía un golazo.

Muy pronto, demasiado, tocaba nadar contracorriente. Y lo peor es que el Madrid olía la sangre y se lanzaba a por su presa, rozando el segundo al cuarto de hora con una media chilena de Modric que se iba rozando el palo de un Sevilla noqueado. El sufrimiento era extremo. No se hallaban soluciones en ataque y en defensa se dejaba que Modric y Kroos jugasen con libertad, disfrutando del balón los nervionenses únicamente cuando el conjunto merengue bajaba algo el pistón, algo que parecía suceder mediado el primer acto. Otro espejismo. Porque al filo de la media hora, Rico respondía con un paradón al duro disparo de Marcelo y acto seguido, desde la esquina, Varane cabeceaba con suma facilidad a gol. Antes, eso sí, los de Sampaoli, que ya habían pedido penalti por un liviano agarrón de Carvajal sobre Iborra, habían reclamado una clara falta sobre Rami que habría evitado el córner.

Al pobre partido sevillista se unía una evidente diferencia de criterio arbitral en esos pequeños detalles que tanto minan, aunque no debe ser excusa. Porque no fue Mateu el que falló las dos claras ocasiones de las que gozó el conjunto blanquirrojo, pese a todo, para meterse en el partido. Primero, en el 34´, fue Iborra el que erró de forma incomprensible tras el rechace de Casilla a tiro de Correa, tras un buen pase de Ganso, siendo Nasri, en el 41´, el que asistía a Vitolo, que tampoco pudo superar en el mano a mano a un Casilla que le mostraba el segundo palo. Si encima perdonas... pues el Madrid te mata. Y lo hizo al filo del descanso con un penalti se esos que se necesitan varias repeticiones para entenderlo, porque en una se ve claramente a James empujar a Modric y en otra parece que es Mariano. Sea como fuere, James no falló. Y ahí se acabó todo. Porque nada sucedió tras el descanso. N´Zonzi seguía preso de la emboscada preparada por Zidane y Sampaoli, más allá de reconocer su error inicial y dar entrada a Sarabia por Ganso, no halló soluciones para reanimar a un Sevilla incómodo, casi desconocido, todo lo contrario que un Madrid que disfruta replegado y saliendo a la contra. De se modo buscó el cuarto, con Marcelo como un extremo más, aunque tampoco apretó de veras, al igual que un conjunto nervionense por momentos con los brazos caídos, que apenas dispuso de un par de ocasiones, de Correa y Escudero, para intentar hacer un poco más probable el milagro que necesita en la vuelta. Mejor centrarse en otros frentes.

Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; James (Danilo, m.79), Morata (Mariano, m.83) y Asensio (Isco, m.66).

0 - Sevilla: Sergio Rico, Mariano Ferreira, Rami, Mercado, Escudero, N'Zonzi, Iborra (Kranevitter, m.59); Nasri, Ganso (Sarabia, m.46), Vitolo y Correa (Ben Yedder, m.82).

Goles: 1-0, M.11: James Rodríguez. 2-0, M.29: Varane. 3-0, M.44: James Rodríguez, de penalti

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Iborra (m.24), Ganso (m.26), Carvajal (m.42), Marcelo (m.42), Mercado (m.43) y Vitolo (m.83)

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.969 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Gregorio Paunero, exvicepresidente y exdirectivo del Real Madrid.