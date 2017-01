Real Madrid-Sevilla F.C.: El Amateurismo no tiene complejos

A pecho descubierto. Así asume el Sevilla el arranque del nuevo año, el más exigente posible, con tres partidos en doce días ante la 'galaxia blanca'. Un Real Madrid que viene de encadenar 37 partidos sin perder y que sólo hincó la rodilla en dos de los 53 encuentros disputados en 2016. Palabras mayores. Juegue mejor o peor, sus números asustan.

Pero el 'Amateurismo' no entiende de complejos. Sampaoli quiero que su equipo salga al Bernabéu a mandar, a jugarle de tú a tú a los merengues y a vivir en campo rival. Que sea un lobo, pero sin piel de cordero. Por ello, el argentino no se guardará nada. Irá con todo pese a que el domingo toca visitar Anoeta en Liga, donde tampoco renuncia a nada. Así es el de Casilda. Lo quiere todo. Y de momento, está en su mano. El tiempo dirá qué acaba consiguiendo, pero de lo que no se arrepentirá es de no haberlo intentado.

Zidane, en cambio, sí tiene otras prioridades. Y la Copa está en el último escalón del triplete con el que sueña. Por eso, no ha tenido reparos en dar descanso a Cristiano. Sin duda, una gran noticia para los sevillistas. Y no sólo porque se trate de uno de los mejores jugadores del mundo. Sino porque, además, tiene en el conjunto blanquirrojo su víctima favorita: 22 goles en 15 encuentros (1,46 de media).

El luso se une, por tanto, a una larga lista de bajas con ausencias también destacadas como las de Sergio Ramos, Bale, Pepe o Lucas Vázquez. Una adversa coyuntura que no impedirá a Zidane rotar también en la portería o apostar por el casi defenestrado James, ya que teme que la falta de frescura provoque el mismo desplome que hace dos años, el cual presenció como ayudante de Ancelotti.

Pese a todo ello, un club con más de 600 millones de presupuesto debe afrontar todo lo que juegue con las máximas garantías. Pero tampoco es obstáculo para que Sampaoli lo celebre. Él, sin embargo, sólo tiene que lamentar la ausencia de Franco Vázquez en su once tipo, ya que arrastra una sanción de la Copa de Italia. Por ello, pocas dudas presenta su alineación a priori.

Con Mariano y Escudero de vuelta a los laterales y Pareja recuperado para formar en la consolidada zaga de tres, baluartes como N'Zonzi, Nasri y Vitolo estarán sí o sí sobre el campo, con Vietto, en principio, como único punta. Una quiniela que deja un sólo hueco por cubrir, al que aspiran Iborra, para reforzar la medular, o Sarabia, como recambio natural del 'Mudo' en la línea de mediapuntas.

Con esos mimbres, con el ánimo de revancha por la Supercopa y con el recuerdo de las polémicas de las últimas eliminatorias ante los blancos como inevitable telón de fondo, el objetivo no es otro que llegar vivos a una 'Bombonera' que estará a reventar en la vuelta. Porque es época de sueños. Y el ´amateurismo´ no tiene complejos.



- Alineaciones probables:

Real Madrid: Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; James, Morata y Benzema.

Sevilla F.C.: Sergio Rico; Mercado, Rami, Nico Pareja; Mariano, N'Zonzi, Iborra, Sergio Escudero; Nasri, Vitolo; y Vietto.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu; 21:13 horas (beIN LaLiga).