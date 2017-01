Vitolo disculpa a Mateu Lahoz

El sevillista Vitolo se lamentó de la abultada derrota por tres goles a cero cosechada en el Santiago Bernabéu, un marcador que pone muy cuesta arriba la eliminatoria copera ante el Real Madrid de cara a la vuelta en el Sánchez Pizjuán. "En la primera parte, en un error casi nada más empezar, nos meten el gol que nos hizo daño. Tuvimos ocasiones y no las metimos, mientras que ellos tuvieron momentos buenos y los aprovecharon", explicó Vitolo a pie de campo, nada más concluir un encuentro en el que no quiso responsabilizar a Mateu Lahoz de la derrota: "Los árbitros a veces te ayudan y a veces no. Son humanos como nosotros y tienen derechos a fallar. Otras veces nos beneficiarán".

Junto a ello, el canario reconoció que la eliminatoria "está muy difícil" y que el hipotético pase a cuartos "está cuesta arriba". Pese a ello, avisó de que "en el partido de vuelta todo puede pasar". "Estamos jugando en su campo, es normal que salgan a apretar. En la primera parte no hemos tenido intensidad y la hemos pagado con los goles", concluyó el jugador del Sevilla.