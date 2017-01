Kolo: "Quiero ser importante y tener responsabilidad"

Timothée Kolodziejczak ya ha dejado atrás Sevilla y sólo tiene en mente volver a ser importante en su nuevo club, el Borussia Mönchengladbach. El central galo ha sido presentado hoy en rueda de prensa como nuevo jugador de 'los potros'. Acompañado por el director deportivo Max Eberl, Kolo ha admitido que el conjunto alemán le estaba siguiendo desde hace mucho tiempo. "Max Eberl se mostró muy persistente. Hemos estado en contacto durante mucho tiempo. Las conversaciones con el Borussia fue muy bien".

Sobre sus objetivos en el Borussia, Kolo afirma que lo que quiere es "ser un jugador importante para el Borussia y tener responsabilidad. Nuestra prioridad es escalar posiciones en la Bundesliga, pero también queremos hacerlo bien en la Europa League". El francés, que llegó al Sevilla siendo lateral zurdo, ha admitido que su posición favorita actualmente es la de central. "Mi posición preferida es central izquierdo. Ahí he jugado los últimos años en Sevilla y me veo en esa posición en el Borussia. Además, me encanta subir en los saques de esquina y tiros libres. Soy un jugador que le gusta tener el balón en los pies y le gusta jugar al fútbol".

Por último, Max Eberl ha explicado que "conocemos a Kolo desde que es Sub-17 y le perseguidos desde se convirtió en campeón de Europa Sub-19 con Francia. Nuestra idea es seguir jugadores prometedores".