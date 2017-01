Lenglet: "No podía dejar pasar el tren del Sevilla"

Clément Lenglet es el primer fichaje del Sevilla en este mercado invernal. El central francés, de 21 años, aterriza en la mañana de hoy en San Pablo para pasar las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato hasta 2021.

Ayer se oficializó el traspaso por ambos clubes y el propio jugador dejaba sus primeras impresiones en los micrófonos de France Blue. "He dudado porque estaba en el Nancy y el reto aquí es tan bello, tan emocionante para mí que dejé pasar una vez el tren de la Juventus", comentó el nuevo jugador del Sevilla, que no ha podido decir que no a los nervionenses.

"He tenido la suerte de que pase un segundo tren con el Sevilla, y esta vez tenía miedo a perderlo. Es un gran paso. Voy a tener que adaptarme, sé que puede ser un periodo difícil porque es un campeonato distinto, y el fútbol es distinto. Espero que sólo sea un paso y y se pueda ver todo después".