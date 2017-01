Récord de Mateu con el Madrid

Con el de ayer, el Real Madrid es el equipo que más veces ha ganado con Antonio Miguel Mateu Lahoz dirigiendo la contienda, con un total de 21 victorias en 28 encuentros. Y es que nadie acabó contento con el colegiado valenciano en el Santiago Bernabéu, aunque en Nervión, desde luego, tienen más motivos para quejarse del arbitraje del trencilla levantino.

Y es que pese a que el Sevilla no brillara sobre el césped, Mateu Lahoz tampoco tuvo su noche. No se pensó amonestar a Iborra cuando forcejeó cuando Carvajal sacó el brazo en el área y cayó el valenciano; ni tampoco dudó en pitar penalti a favor del conjunto de Zinedine Zidane en una pena máxima dudosa de Mercado a Modric. Además, tarjeteó a todo el que le habló, en un partido nada bronco, y no vio una falta de Rami previa al segundo gol.