Reseteo para no perder pie en LaLiga

Olvidar la debacle copera y recuperar la senda en LaLiga. Tres días ha tenido Sampaoli para resetear la mente de unos futbolistas que despidieron 2016 en la cresta de la ola y han recibido el nuevo año con una bofetada de la que esperan recuperarse en un campo maldito para el Sevilla en las últimas cinco temporadas. El objetivo, evitar que se cumplan seis años sin vencer en Anoeta.

Será una batalla contra otro de los 'outsiders' del campeonato, esta Real Sociedad de Eusebio que quiere la pelota tanto como el Sevilla, la trata igual de bien y que en casa es casi igual de intratable, pues sólo el Real Madrid ha conquistado la plaza easonense este curso.

La competición no ofrece tiempo para lamentaciones. Las heridas abiertas por la derrota en el Bernabéu han de cicatrizar pronto para recuperar la buena senda liguera y mantener esa estadística que dice que el Sevilla de Sampaoli no pierde dos partidos seguidos con la excepción de las Supercopas.

El de hoy será un pulso tras el que el Sevilla quiere asentarse como la alternativa a los poderosos dando un golpe sobre la mesa y refrendando su mejoría a domicilio en la competición de la regularidad. Para ello, Sampaoli regresará al esquema que mejores sensaciones y resultados le ha dado. La vuelta de Pareja y el perdón a Rami posibilitan la vuelta a los tres centrales con Mercado en el perfil zurdo.

Aguardará su oportunidad el recién llegado Lenglet, que es novedad en la lista de 19. También ingresa en la convocatoria y en el once Franco Vázquez, ausente en la Copa por sanción. El ítalo-argentino es pieza básica en el juego de posesión en el triángulo que forma con N'Zonzi y Nasri, mientras que del desequilibrio se encargarán Mariano y Escudero como carrileros y Vitolo en el extremo. Arriba, Ben Yedder tendrá otra oportunidad para demostrar que le ha ganado la partida a Vietto a la espera de que Jovetic aumente la competencia en la línea de vanguardia blanquirroja. Con el franco-tunecino, el casildense recupera la figura del punta más puro y olvida experimentos como el de Correa en Madrid que hasta ahora no le han dado los frutos deseados.

En la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, visto lo bien que funciona su equipo, no introducirá muchos cambios en el once titular con respecto a la Copa, sobre todo porque Raúl Navas no se ha recuperado a tiempo. Sí entraría Granero por las molestias de Zurutuza. Arriba Willian José vuelve a ser el principal argumento de los vascos, ya que ha marcado nueve de sus diez goles ante su afición. Vela y Oyarzabal completan el tridente más peligroso de la Real, que se dio una alegría en el comienzo de año con su victoria sobre el Villarreal. El duelo de hoy marcará tendencias en los dos equipos. El Sevilla espera que la suya sea positiva de nuevo.