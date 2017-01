N'Zonzi: "No echo de menos la Premier"

Steven N'Zonzi es uno de los futbolsitas del Sevilla que mejor ha entendido la idea de Sampaoli. El francés está cuajando una gran temporada y son muchos los equipos interesados en hacerse con sus servicios. Sin duda, su salida o no de Nervión es uno de los culebrones que rodean al Sevilla actualmente.

Equipos como Arsenal, Chelsea, Manchester City, Juventus o Barça han sido vinculados con el centrocampista francés, que hasta ahora no ha contemplado salir de Nervión, aunque, tal y como se informaba hace algunos días, habría rechazado una oferta de renovación del Sevilla que le doblaba el sueldo.

N'Zonzi es uno de los protagonistas del mes de febrero en la revista 'FourFourTwo', donde habla sobre su futuro. "El interés de Barcelona es halagador, pero está sólo en la prensa. No pienso en ello, no vale la pena, estoy feliz en el Sevilla. Pero estar vinculado con clubes de este nivel es una señal de que estoy jugando bastante bien, así que es agradable", comenta N'Zonzi, quien también asegura que "no echo de menos la Premier League. Me gusta estar aquí. Se siente como si toda la ciudad estuviera detrás del equipo. Por eso sentimos que es tan difícil ganarnos en casa, porque los aficionados son increíbles. Los jugadores pueden sentirlo. Son muy apasionados", concluye.