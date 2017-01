El Inter multará a Jovetic

Tal y como informaba ESTADIO Deportivo hace algunas horas, Stevan Jovetic está muy cerca de recalar en el Sevilla, de hecho, con todo arreglado entre el Sevilla y Jovetic, el montenegrino ha pasado a la acción para tensar la cuerda y propiciar que el propietario del Inter, Erick Thohir, acepte una cesión con opción de compra y no un traspaso definitivo, como desea. El delantero ya ha dejado claro al club 'neroazurro' que solo quiere jugar en Nervión, rechazando las jugosas ofertas que tenía del lejano oriente y realizando declaraciones en las que expresa su deseo. "No estoy contento. He trabajado bien, estaba preparado para jugar, pero nunca he tenido la oportunidad. No es una cuestión mía", decía en un medio de su país. "¿Si me voy al Sevilla? Esperemos", dijo también durante la concentración del equipo italiano en Marbella.

Por todo esto, tal y como informa hoy 'TuttoSport', el Inter va a multar al futbolista montenegrino. El Grupo Suning, dueño del conjunto interista, ha exteriorizado su enfado por la actitud del futbolista, que será sancionado. Jovetic no puede poner mucho más de su parte y solo falta que Thohir ceda para verle en el Sevilla.