A Jovetic, que ya ha hablado con Sampaoli, se le espera mañana en Sevilla

La llegada de Stevan Jovetic al Sevilla puede considerarse un hecho a falta sólo de la oficialidad. No en vano, el montenegrino llegó en la tarde de ayer acompañado de su agente, Fali Ramadani, a las oficinas del Inter de Milán, donde firmó los documentos oportunos para ultimar su cesión hasta junio al club blanquirrojo. Al delantero se le espera mañana en Sevilla para pasar reconocimiento médico y rubricar su contrato con el conjunto nervionense. El futbolista ya conoce de primera mano qué es lo que le espera en Sevilla pues ya ha mantenido una conversación telefónica con Jorge Sampaoli.

El balcánico, quien manejaba millonarias ofertas de China, así como otras de la Bundesliga y una del Middlesbrough inglés, tal y como adelantó ESTADIO, ha presionado para recalar en Nervión. Un deseo que el versátil atacante cumplirá tras ceder el Inter, pues arribará en calidad de cedido y sólo con opción de compra, que no obligación, aunque la misma ascendería finalmente a 14 millones de euros.

De este modo, elevando el precio de su traspaso definitivo, se habría salvado el escollo planteado por el club ´neroazurro´, que quería recuperar ya el importante desembolso efectuado este mes por el fichaje aplazado que pactó en su día con el City.

Tras fallar las opciones de Tévez y Martial, el Sevilla puso sus ojos en el montenegrino, una oportunidad de mercado (a sus 27 años, se estima que está a tiempo de recuperar su nivel) que, además, cumple con el perfil demandado por Sampaoli, quien se encuentra entusiasmado con su fichaje. Tanto como el propio Monchi, que en la presentación de Lenglet ya admitía que "el interés por Jovetic es real". En esos momentos, sin embargo, aún existían diferencias en cuanto a la opción de compra, tal y como explicaba el director deportivo: "Hay un escollo porque el Inter plantea una operación que no nos satisface. Tratamos de limar diferencias. Estamos en ello, pero somos optimistas porque contamos con la voluntad del jugador".

No será el último

Así, el decidido deseo del ex del Manchester City, con el que está todo acordado desde hace días, habría resultado determinante para cerrar el segundo fichaje invernal de un Sevilla que, todo apunta, buscará un nuevo elemento para el eje de la zaga, aunque Monchi no quiso aclararlo. "Central y delantero eran los objetivos, pero a partir de ahí podemos encontrar cosas que mejoren el global de la plantilla. Seguimos observando el mercado con dos premisas clave: la ambición y la cordura, pero no hay una carencia importante. Tenemos soluciones en la plantilla para cualquier emergencia", señaló el director deportivo.