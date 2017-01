Lenglet, ambicioso: "Podemos luchar por la Liga"

Clement Lenglet es el primer fichaje invernal del Sevilla y ha pasado en la mañana de este lunes esforzándose en emplear un español que estudió en la escuela, algo que, a buen seguro, va a facilitar su adaptación a la ciudad y al equipo. "Estoy muy feliz de estar aquí. Es un gran club, con grandes jugadores y un gran entrenador. La primera vez que el Sevilla me llamó fue en 2013, Monchi telefoneó a mi padre y esto es un sueño para mí", ha comenzado diciendo el ya exzaguero del Nancy, quien añadió: "Que un equipo gane tres veces seguidas la Europa League es increíble. En los entrenamientos veo que los jugadores son fantásticos".

Lenglet se define como "un defensor zurdo y con buena salida de pelota". "Tengo una buena anticipación. Soy joven y es posible mejorar muchas cosas para convertirme en un mejor jugador", explica. Pese a contar sólo 21 años, ya ha portado el brazalete de capitán de su equipo: "No sé cómo llegué a serlo tan joven. El míster del Nancy me eligió. Es una suerte. Estoy muy orgulloso de haber sido capitán, pienso que soy un buen profesional y por eso me eligió".

¿Está preparado para un posible debut ante el Madrid? "Si es el míster quiere... Estoy bien físicamente y estoy bien para jugar". Y no renuncia a nada: "Madrid y Barcelona son grandes clubes. Nosotros también y, con mucho trabajo se puede conseguir".

"Zidane era mi ídolo porque es francés y con el balón era increíble", dijo finalmente sobre el entrenador merengue y compatriota.