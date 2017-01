El Sevilla no renuncia a nada... ni siquiera a la Copa

La gran victoria en Anoeta ha renovado las ilusiones en Nervión, donde nadie piensa en tirar la Copa, aun siendo conscientes de que levantada resultará realmente complicado.

"La eliminatoria está cuesta arriba, porque el resultado ha sido el que ha sido, y es complicado. Pero nosotros no podemos pensar eso. No podemos olvidar que el Sevilla es de los mejores equipos del torneo en la última década y tenemos que intentar conseguir levantar la eliminatoria. No es fácil porque jugamos contra un gran rival y con un mal resultado. Pero es fútbol es fútbol y todo puede ocurrir. En todo caso nosotros le debemos un respeto a la propia competición de la Copa y a nuestra afición. El jueves debemos intentar conseguir algo que sería una hazaña, y si no, pues caer pero con la cabeza muy alta", indicó al respecto José Castro.

En cuanto a la Liga, el mandamás blanquirrojo tampoco renuncia a nada. "Ni nos crea ansiedad el estar segundo, ni nada de nada. Nuestro objetivo no es ganar la Liga. Nuestro objetivo es estar en Champions. Eso que quede claro. Pero repito hasta la saciedad que no nos va a temblar el pulso en intentar conseguir todo y no renunciar a nada porque el Sevilla es así, nuestro ADN es así".

"El Sevilla se va a centrar sólo y exclusivamente en todos los torneos que juegue", agregó. "¿Nos vamos a centar en la Liga y vamos a tirar la Champions? ¿Con lo imporante que es la Champions? Evidentemente, no. Con lo que nos ha costado llegar a la Champions, no vamos a renunciar a ella. Y en la Copa igual, tenemos que intentar, a sabiendas de lo complicado que es, levantar esta eliminatoria", puntualizó.

Sacar pecho tras el 0-4 en Anoeta

"En fútbol, cuando sacas pecho, te lo parten automáticamente. Pero eso no quita que podamos decir que dimos una lección de fútbol en Anoeta, que jugamos un magnífico partido ante un rival y un campo en el que sólo ha ganado el Madrid, el actual líder de la competición, y que el Sevilla ha hecho algo valorado por todos los medios nacionales como una hombrada, ganar 0-4 allí y se nos antoja corto el resultado, fruto de el que el equipo hizo un partidazo. Evidentemente, tenemos que estar contentos y orgullosos, pero de sacar pecho... De eso nada", finalizó.