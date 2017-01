Así valoran en el Sevilla el 'caso Nasri'

El caso por presunto dopaje de Samir Nasri aún colea. De hecho, en el Sevilla reconocen que le están pidiendo información sobre el asunto. Así lo ha explicado Monchi, quitando hierro al asunto, durante la presentación de Clement Lenglet como nuevo futbolista nervionense.

"Lo único que ha pasado es que la Agencia Española Antidopaje nos pidió información, a través de un correo. Esa información se le ha transmitido con total claridad y normalidad. Y, a partir de ahí, no tenemos noticias. Lo que he leido en algún medio inglés no tenemos ninguna constancia", comenzó diciendo el de San Fernando, quien no cree que esta polémica que se ha generado vaya a incidir en el rendimiento de Nasri: "El futbolista está jugando con normalidad y sin ningún problema. Nos pedían explicaciones a través de un mail a raíz de unas informaciones que salieron en las redes sociales. Contestamos con total transparencia y está todo dentro de la normalidad y la tranquilidad. Yo estoy todos los días con él y lo que me comentó es lo que nosotros respondimos en el mail que nos solicitó la Agencia Antidopaje Española".