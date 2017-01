Lucas Vázquez vuelve al grupo y podría estar ante el Sevilla

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, sigue recuperando efectivos de la enfermería blanca y en el entrenamiento de este martes tuvo la buena noticia de la vuelta al grupo del centrocampista español Lucas Vázquez.

El gallego sufrió una lesión en el soleo que le impidió participar en los dos primeros partidos del año, ante el Sevilla en la Copa del Rey y ante el Granada en LaLiga Santander, pero parece que ya está recuperado y que podría estar a las órdenes del técnico francés para la visita este jueves al Ramón Sánchez-Pizjuán en la vuelta de los octavos de final coperos.

Este lunes Zidane ya pudo contar también con el capitán Sergio Ramos, por lo que el parte de lesionados se va reduciendo, aunque, según informó el Real Madrid en su página web, el croata Mateo Kovacic, aquejado de un esguince en el tobillo, siguió ejercitándose de forma específica en el césped.

Además, Francisco Román Alarcón, 'Isco', que se tuvo que retirar del choque ante el Granada por un golpe, y el colombiano James Rodríguez entrenaron en el gimnasio, mientras que el galés Gareth Bale y el portugués Pepe continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Antes del entrenamiento, la plantilla madridista y el cuerpo técnico posaron con el trofeo 'The Best' concedido a Cristiano Ronaldo, y con los del Once Mundial de FIFA FIFPro logrados por el portugués, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos y Luka Modric.