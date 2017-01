Monchi, sobre su futuro, Jovetic, los fichajes y las salidas

Era muy esperada la comparecencia de Monchi, durante la presentación de Stevan Jovetic, para que tratase una importante cantidad de temas candentes que rodean a la entidad hispalense. Entre ellos, el de su futuro.

¿Se irá el 1 de febrero? "No es cierto. Es un tema que vamos a llevar a nivel interno. Mi idea la saben el club y el presidente. Pero no le he dicho esa afirmación ni por asomo. Estoy tremendamente centrado en el mercado. Somos los que más movimientos hemos hecho en entradas y salidas. Ésa debería ser la noticia sobre Monchi. Pediría que dejáramos en un segundo lugar circunstancias que ya ayer respondimos. No me gusta estar desmintiendo cada día. No tengo nada firmado con nadie que no sea este señor (Castro). No he dicho que vaya a pagar cláusula. Cuando me vaya no será así".

Sobre Stevan Jovetic: "No voy a descubrir a Jovetic. Tiene cualidades similares a las que tiene un porcentaje alto de la plantilla. Buen trato de balón. Ese perfil, porque queremos un jugador que juegue en punta y que pueda hacerlo con los que tenemos. Wissam y Vietto tienen otras características, sobre todo Wissam. Queríamos un punta que pudiera jugar sólo y acompañado y que se asociara. Técnicamente muy bueno, manejo, apoyo, asistencias... y gol".

El contrato del montenegrino: "Es cesión, sin coste. Con opción de compra voluntaria. En ese supuesto, firmaría por cuatro temporadas".

El tercer fichaje, pendiente de las salidas: "Ahora mismo no hay un objetivo de venta o salida de ningún jugador porque la plantilla está bien. Pero no sabemos los movimientos que va a haber. Actuaríamos al igual que con Kolo. Si hay oferta, estudiarla. Si afecta a lo deportivo, rechazarlo. Y si no afecta y económicamente no es buena, rechazarla. Escuchamos cosas por jugadores que no están contando en lo deportivo, pero que no nos convencen. Para que llegara alguien más tendríamos que liberar una ficha".