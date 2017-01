Pareja: "Este juego es más vistoso"

Nico Pareja, voz autorizada del vestuario sevillista y pieza importante para Sampaoli, ha realizado un amplio análisis de la actualidad del Sevilla, de la que destaca, entre otros apuntes interesantes, su valoración sobre la propuesta de Sampaoli y el nivel alcanzado por el equipo a día de hoy. En este sentido, compara el estilo del casildense con el de Emery, resaltando las diferencias pero sin poner a uno por encima de otro. "El fútbol de hoy es más vistoso que el que hacíamos antes. Son versiones opuestas. Ninguna es mejor que la otra. Es la idea del entrenador y estamos contentos", indicó el central argentino, que elogió a su técnico y puso el partido contra la Real como referencia de lo que quiere Sampaoli. "Hicimos un partido muy completo contra la Real, acercándonos casi a la perfección que nos pide el míster. Fue un partido muy inteligente, en el que estuvimos bien, tuvimos equilibrio e íbamos todos a la presión. En Vigo también fue parecido al de la Real, pero éste se notó mas", comentó en 'Radio Sevilla' Pareja, que añadió: "Sampaoli es un técnico pasional. Es la clave. No le gusta ser sometido en los partidos y quiere ser protagonista en todos los campos".

Además, el zaguero se mostró prudente a la hora de hablar de las opciones de ganar la Liga, señalando que hay que "ir partido a partido" y que no renuncia a voltear los octavos contra el Real Madrid: "Va a ser difícil revertir el resultado de la ida, pero confío en nuestras opciones y más delante de nuestra gente. Tenemos por delante un gran equipo como el Real Madrid, es difícil pero no imposible y no vamos a tirar la toalla".

Por otro lado, dijo de Lenglet que "tiene personalidad" y que "viene a crecer", mientras que en relación a la posible adiós de Monchi apuntó que "se merece que se respete su decisión sea cual sea": "Si decide irse es una situación difícil para el club, pero él sabrá sus razones y tiene nuestro agradecimiento".