Biris Norte no animará ante el Real Madrid

Apenas a unas horas del comienzo del partido entre el Sevilla y el Real Madrid en el Sánchez Pizjuán, el grupo de animación Biris Norte ha anunciado a través de las redes sociales su decisión de no animar durante el encuentro de vuelta los octavos de final de la Copa del Rey.

Pese a que el club sevillista había lanzado por las redes sociales un vídeo motivador para la afición, el grupo Biris Norte ha tomado dicha decisión al prohibírsele la entrada de un tifo para la noche de hoy. "Ante la negativa de la directiva en no dejar entrar nuestra pancarta con el único argumento de decir que es orden de la Policía, hemos tomado la decisión de cesar la animación de forma indefinida y ver el fútbol sentados como cualquier otro aficionado más del estadio. No es decisión fácil como todos sabemos pero no estamos dispuestos a que se nos prohíba nuestra pancarta, con lo cual nuestro nombre del que todos debemos estar orgullosos y no dejar que nos quiten nuestra identidad".