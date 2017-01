David Soria: "Por juego estuvimos cerca de la eliminatoria"

David Soria regresaba al once después de mucho tiempo con una buena actuación, aunque desilusionado por no ganar después del gran partido realizado por los nervionenses. "Estamos orgullosos. Los hemos metido en su campo, tuvimos ocasiones para tener más ventaja pero nos metieron nada más empezar el segundo tiempo y se puso cuesta arriba. Aun así, no nos hemos rendido. Por juego estuvimos cerca de la eliminatoria", manifestó a los medios oficiales sevillistas.

Pese al 3-0 de la ida, el Sevilla volvió a demostrar que nunca se da por vencido. "Íbamos a por el partido, a remontar. Allí se nos dio mal, tuvimos un resultado difícil, aunque desde que terminó íbamos a salir a remontar. Lo hemos intentado", manifestó el madrileño, adelantando que fue la antesala al domingo: "El partido será igual de duro. Hay que ganar y acercarnos a ellos. Saben que es un campo difícil, somos fuertes y vamos a hacerles daño".

En lo personal, comentó que: "Contento después de tanto tiempo sin jugar, aunque en lo colectivo disgustado por caer".