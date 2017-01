Lenglet: "Estoy muy orgulloso"

Pese al gran partido del Sevilla, los nervionenses no acabaron satisfechos al no poder ganar un encuentro que merecieron. Sin embargo, Lenglet, en su debut, al menos, pudo extraer la lectura positiva de su buen papel en su estreno: "Pienso que ha sido un buen partido pero el 3-3 no es un resultado justo porque ha sido posible ganar este partido. Estoy feliz, pero no totalmente".

El central francés no sólo no desentonó en su primer partido como sevillista sino que estuvo a gran altura. "Estoy muy orgulloso, debutar ante un gran club como es el Real Madrid, y aquí en el estadio. Estaba emocionado. He estado muy concentrado; Rami me hablaba mucho y me ha ayudado", declaró el galo, que aventura un nuevo partidazo el próximo domingo en la Liga: "Ha sido un encuentro muy completo contra un equipo muy difícil, que es campeón de Europa. Es bueno para el domingo. Será un partido importante para el club porque ganar el Madrid sería positivo para todos".