El mercado, la Champions y Aleix Vidal

Dijo Jorge Sampaoli el miércoles que no espera más fichajes en el presente mercado invernal. Y la realidad es que, hasta que no salga alguien (ahora mismo, el que tiene más papeletas en Salvatore Sirigu), el Sevilla no puede acudir de nuevo al mercado, pues tiene las 25 fichas ocupadas.

En el caso de la Liga de Campeones, el club nervionense sólo podría realizar tres cambios. Es decir, Clement Lenglet por Timothée Kolodziejczak, Stevan Jovetic por Benoît Trémoulinas, si no acabase saliendo nadie más, y David Soria por el meta italiano, en el caso de que se acabe confirmando su marcha.

Con estos movimientos, esperados a día de hoy, el Sevilla no podría inscribir a un posible tercer refuerzo invernal en la máxima competición continental, un problema que desaparecería si pudiese acoger de nuevo a Aleix Vidal, opción que se vuelve a barajar seriamente en Nervión, tal y como adelantó este diario hace unos días.

Y es que el catalán, que se volvió a quedar fuera en la última convocatoria de Luis Enrique. ya ha disputado 90 minutos en la presente Champions League. (en la última jornada, ante el Borussia Mönchengladbach y como lateral derecho). Aleix ha rechazado varias propuestas, principalmente de Italia, para seguir en la Liga y regresar a Nervión, donde triunfó, lo vería con buenos ojos.

Tras operarse Carriço, Sampaoli y Monchi estudiarion la posibilidad de firmar a un nuevo central, pero esa idea y la de traer otro lateral zurdo (se llegó a un acuerdo con Vangioni y su padre) han quedado en un segundo plano, ganando enteros la de un Aleix que llegaría cedido y con opción de compra, y que restaría un problema con las fichas en la Liga de Campeones. Antes, eso sí, debe salir alguno. Sirigu, en estos momentos, tiene la llave.