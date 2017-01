Nasri: "No echo de menos la Premier; me siento bien en Sevilla"

Samir Nasri asegura que era feliz en Londres, cuando jugaba en el Arsenal, pero que no echa de menos la Premier League. "Aquí también soy feliz. Me siento bien. ¡Todo marcha!", ha asegurado en una entrevista a Onze Mondial.

- LaLiga es un campeonato que se ajusta muy bien a usted. Posiblemente, tendría que haber probado antes...

- No. Decir "tal vez debería de haber venido antes" es menospreciar las elecciones que he hecho en el pasado. Y no es así. No me arrepiento. LaLiga es un campeonato muy interesante, muy técnico. Pero fui a la Inglaterra y estoy muy feliz de haber evolucionado en la Premier League.

- ¿Qué opina del trabajo de Zinedine Zidane?

- Lo que pienso... No hay nada que pensar. Su trayectoria es simplemente increíble. En sus primeros 32 partidos, vi que estaba por delante de Guardiola, Pellegrini, o Mourinho en cuanto a puntos se refiere. Ya ha ganado la Liga de Campeones y está primero en LaLiga. Está invicto desde hace muchísimas jornadas... Lleva una temporada impecable.

- ¿Le gustaría ser entrenado por él algún día?

- Mmm... Sí, por qué no. Eso sigificaría que estaría jugando para el Real Madrid. Claro. Es raro que un jugador muy, muy, muy grande se convierta en un gran entrenador.

- Parece que están cercanos, además...

- Parientes, no. Pero conocernos sí. Tengo un gran respecto por el jugador, el entrenador y la persona. Tenemos el mismo agente y nos hemos visto varias veces. Pero mentiría si dije que tenemos una relación muy estrecha.

- Teniendo el mismo agente, podrían darle ideas...

- No, no. Zidane es muy pragmático. Sólo hará lo mejor para su equipo. Nunca hará algo como un favor. No es así. Desde que tomó las riendas del equipo, como que el club ha cambiado un poco. Florentino está acostumbrado a reclutamiento de galácticos y esta temporada, en cambio, no hubo grandes fichajes. Es alguien que hace las cosas bien. Está pensando continuamente en su equipo.

- ¿No es frustrante ir a un campeonato que sabes que no puedes ganar?

- No necesariamente. Pueden suceder muchas cosas. ¿Quién imaginaba que el Atlético de Madrid lo iba ganar hacer dos años? Hoy estamos en una Liga más igualada de lo que la gente piensa. Estamos igualados a puntos con el Baça. Jugamos contra ellos en casa y, si hubiésemos estamos más certeros de cara a gol, habríamos ganado el partido. Está abierto. Es verdad que hay dos gigantes. Estamos de acuerdo. Pero con la Champions, la Copa, los partidos de Liga, los de selecciones... Se pueden hacer cosas. Y con fe nunca se sabe...

- ¿Ha sido tanteado alguna vez en su carrera por estos dos gigantes?

- Mmm... En su momento hubo pequeñas conversaciones. Nunca ofertas en firme ni nada.

- ¿Echa de menos Inglaterra?

- No. Es el campeonato más seguido del mundo. Tiene características diferentes al español, pero hoy estoy en LaLiga y todo va bien. Decir que lo echo de menos, pues no. Eso significaría tener remordimientos. Por lo que no. De Inglaterra, me gustaba mi vida en Londres, pero también aquí estoy bien. Es muy agradable Sevilla, me siento bien. ¡Todo marcha!

- ¿Realmente es la mejor liga del mundo?

- No sé. Depende del jugador. De lo que busque. Depende de la percepción que se tiene del fútbol. Si alguno ama la técnica pura, preferirá LaLiga. Si es más de tácticas, la Serie A. Si alguno ama la intensidad, donde no se calcula y se puede llegar 4-3 al minuto 90 y acabar perdiendo 4-5, entonces es de Premier.