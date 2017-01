Sampaoli: "Luchamos con juego, no con pelea ni golpes"

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, ha analizado el partido en sala de prensa. "Fue un ataque frenético del Sevilla durante 90 minutos, creamos entre 13 y 15 situaciones de gol claras, después del 3-1 tuvimos mucha valentía para jugar en los espacios grandes, para generar muchas situaciones de gol, la de Jovetic, la del palo... Dejamos clara la superioridad, y tal y como ha sido el partido, fue muy injusto el resultado, el más injusto que vivimos", señaló el argentino.

El preparador de Casilda destacó la actitud de sus jugadores: "La diferencia estuvo y fue muy marcada, incluso más que la que hubo en Madrid y perdimos 3-0. Todos los partidos son distintos, hoy el equipo tuvo la posibilidad de meter en aprietos al mejor equipo del mundo, siendo valientes, jugando en espacios grandes. No entendemos que peleó porque no lo hizo con lucha, sino que tuvo el balón, provocó que el arquero del Madrid fuera con la figura del equipo, luchamos con juego no con pelea ni golpes, y con una valentía que ojala pueda repetir en el futuro porque si lo hace así, seremos un equipo que competirá en cualquier torneo".

Sobre los primeros minutos de Lenglet y Jovetic, Sampaoli valoró: "Los dos recién llegados los vi muy entonados con la sintonía del equipo, se contagiaron de la fiereza y de la manera desaforada con la que el equipo que buscó al rival. Lenglet fue encontrándose a lo largo del partido y Jovetic demostró su jerarquía y por qué está aquí".

Gran momento del equipo: "Desde las tres últimas fechas, venimos manifestando una continuidad en la conducta que nos permiten soñar, en frente tenemos grandes rivales, pero vamos a soñar. Es un paso adelante en la ilusión, ojalá podamos jugar de esta forma cada partido".