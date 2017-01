Sergio Ramos explica su celebración

Sergio Ramos, central del Real Madrid, ha sido el centro de las iras del Sánchez Pizjuán tras marcar de penalti y señalar al sector de la grada de Gol Norte que le pitó durante todo el encuentro. "No me he calentado en ningún momento, se hablará mucho de la celebración, he pedido perdón a Preferencia, a Gol Sur y a Fondo, pero a la otra parte... Si te pitan y se acuerdan de tu madre desde el minuto uno. Le pido perdón a todo el estadio menos a esa parte, no quiero hacer una bola donde no la hay", ha comentado el exsevillista.

"Me debo al Real Madrid, el Sevilla siempre será mi casa, pero voy a buscar siempre lo mejor para mi equipo", ha dicho el jugador blanco, que ha vuelto a reiterar sus palabras: "El resto de la afición cuando vean la repetición lo verán de otra manera. No me sale celebrar un gol en mi casa, pero a los que insultan a mi madre no se merecen un respeto. Al resto sí, el presidente del Sevilla debería tomar nota con ellos".

"Al fin y al cabo no puedo ir uno por uno para hacerle entender las cosas", ha dicho recordando su salida del Sevilla. "Yo hablo en el campo, no quiero ser noticia cada vez que baje a Sevilla", ha añadido.

Por último, Ramos ha dicho: "Me gustaría que me recibieran de otra manera, pero sé que no va a ser así. Eso no va a acabar, el día que me entierren será con una bandera del Sevilla y otra del Madrid. Me he disculpado con casi toda la afición del Sevilla porque no se lo merecen. Me he disculpado con David Soria porque ni mucho menos era una falta de respeto para él".