Sevilla FC-Real Madrid: Que la realidad no impida soñar

Dicen que nunca se rinde... Bajo ese lema, el Sevilla ha sido capaz de regalar a su afición un buen puñado de proezas que permanecen indelebles en la memoria colectiva de la hinchada blanquirroja. Y por respeto a ese himno y a sus seguidores, hoy está obligado a creer.

Podrían utilizarse un sinfín de tópicos. Hasta el rabo todo es toro, en fútbol cualquier cosa puede pasar... Frases en muchas ocasiones vacías que cobran su máximo significado cuando se entonan en Nervión.

En Mestalla, en Donetsk o incluso en el Villamarín saben cómo se las gastan los sevillistas cuando se ven contra las cuerdas y tiran de heroica. Y a ese carácter irreductible debe apelar esta noche la ´Bombonera´ para soñar con una hazaña que sería histórica, inmensa.

La cruel realidad del 3-0 sufrido en el Bernabéu no debe menoscabar la fe nervionense. Aunque, inevitablemente, la ilusión de la prohibitiva pelea por LaLiga -palabras mayores- obliga a mirar de reojo al choque del domingo. Porque, en 72 horas, el todopoderoso Madrid volverá a pisar el Pizjuán, esta vez con la ambición sevillista de colocarse a un solo punto, momentáneamente, del flamante liderato blanco.

Por ello, Sampaoli reservó ayer piezas clave como N´Zonzi, Mariano y Franco Vázquez, todos fuera de la lista, y a buen seguro concederá descanso a alguno más de sus baluartes, como Nico Pareja o Vitolo.

El argentino tiene muchas papeletas de ser nuevamente el sacrificado para propiciar el debut de Clément Lenglet. Porque lo que sí ha confirmado el técnico de Casilda es que el francés será de la partida y, al contrario del ´experimento´ de la ida, en esta ocasión no tocará la zaga de tres, convertida en la versión preferida de un equipo que es así cómo se siente más cómodo, multiplicando además las subidas de sus laterales, donde hoy debe irrumpir Sarabia.

También podrían tener su oportunidad Iborra o nuevamente Ganso, pese a su pobre partido en Chamartín. El brasileño podría formar de nuevo junto a Nasri. Porque una de las máximas debe ser tener el balón. Esta vez de verdad. Y también pegada, de ahí que no haya que descartar la presencia de Vietto y Ben Yedder, con el recién llegado Jovetic, otro de los grandes atractivos de la noche, aguardando en el banco.

Sea como fuere, con unos mimbres u otros, para meter el miedo en el cuerpo de los madridistas habrá que mantener el nivel de excelencia ofrecido en Anoeta. Sólo así podría saltar la sorpresa. Y no encajando, por supuesto. No en vano, un tanto de los merengues obligaría a hacer cinco, todo un imposible. Como también parece inverosímil ver al Madrid no celebrar un gol, algo que lleva haciendo 33 partidos consecutivos; desde abril, ante el City.

La buena noticia es que Zidane, sobrado, volverá a dar descanso a Cristiano, y también a Modric, recuperando entre un carrusel de bajas a Lucas Vázquez o Sergio Ramos, aunque el camero, pese a todo, podría ser reservado, al igual que Carvajal.

Sin varios de sus baluartes, sin embargo, los madridistas ya demostraron en la ida que son igual de temibles, ayuda incluida de Mateu. Pero a veces los sueños superan a la realidad.