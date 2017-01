Ben Yedder: "¿Ganar LaLiga? No nos ponemos límites"

Detrás del delantero travieso se esconde la persona serena. Bajo su cara simpática, un 'killer' del área. En sus 170 centímetros, la esencia del fútbol de la calle, de la pista de fútbol sala en la que hizo sus primeros goles, pulida a base de trabajo, ese que le hizo aprender a dominar la pierna izquierda cuando tuvo lesionada la derecha. En la primera parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo Wissam Ben Yedder (12 de agosto de 1990, Sarcelles, Francia) habla de las opciones del Sevilla en LaLiga y la Champions y del cuarto partido contra el Real Madrid de la temporada.

- En cuatro meses que llevo aquí nos hemos enfrentado cuatro veces con ellos. Yo es la primera vez que juego los 90 minutos y fueron realmente intensos. Es un partido muy grande. El fútbol aquí es diferente a Francia por la intensidad, por los grandes jugadores que hay y por estos equipos tan grandes.

- El partido de vuelta de la Copa es la referencia para ganar hoy.

- La clasificación era muy difícil después del 3-0 en la ida contra un rival como el Madrid lo hace todo muy complicado. Marcamos el 1-0, luego el 1-1 nos lo puso muy cuesta arriba, pero con 3-1 estábamos muy bien. Presionando, buscando el cuarto hasta que el 3-2 de penalti nos dejó casi sin opciones. Pero jugamos muy bien, salimos de la mejor manera al campo y en el partido fuimos mejores que el Madrid, pero ellos pasaron, esto es el fútbol.

- Es su oportunidad de decir 'aquí estamos'.

- No creo que la Liga se juegue sólo contra el Real Madrid. ¿Ganarla? No nos ponemos límites, pero son 38 partidos. Tenemos que dar el máximo e ir partido a partido. Esa tiene que ser la filosofía. Si ganamos será muy bueno para nosotros, pero si no ganamos vamos a seguir peleando en esta Liga, donde lo estamos haciendo casi perfecto. El Madrid lleva 40 partidos sin perder, vamos a darlo todo para ganarles. Creo que en el partido de Copa hemos demostrado que podemos.

- Tres partidos contra el Madrid. En dos han sido superiores, pero no les han ganado.

- En la Supercopa creo que nos falló un poco más de suerte y en la vuelta de Copa estábamos condicionados por el resultado de la ida. Nos pusimos 3-1 y fuimos a intentar marcar más, eso supone riesgos y al final nos acabaron empatando. Pero hicimos un buen partido, para mí impresionante. Será un partido duro, como todos contra el Madrid.

- ¿Cómo vivió lo de Ramos?

- En el campo no me di mucha cuenta, no sabía lo que había hecho. Lo he leído después en la prensa. Como jugador lo respeto mucho, es un defensa muy difícil de superar, pero es la vida, todo es difícil. Para mí es el mejor del mundo y me gusta enfrentarme a jugadores así, te exige lo mejor de ti.

- El Sevilla es un equipo que ha ganado títulos las últimas tres temporadas y que jugó la final de la Copa el año pasado. Con la eliminación, ganar un título es muy complicado .

- Hemos dicho adiós a la Copa, pero ahora tenemos una oportunidad de seguir soñando con LaLiga. Y luego tenemos la Champions, que es lo máximo. Tenemos una eliminatoria bonita en la Champions en la que si pasamos estamos ya entre los ocho mejores. Quedan muchas cosas bonitas por vivir, no podemos pararnos ahora. Tenemos que dar el máximo. Ahora centrados en LaLiga, ya tendremos tiempo de pensar en otras cosas.

- ¿Cómo ve la eliminatoria con el Leicester?

- Es un equipo bueno, campeón de la Premier, difícil. Pero no quiero hablar de ello, aún está todavía lejos.

- En el banquillo del Real Madrid se sienta un mito del fútbol francés.

- Todo el mundo conoce a Zidane. Fue un jugador fantástico y como entrenador está demostrando también que es un gran técnico. Lo está haciendo muy bien en el Madrid, se ha ganado el respeto de todos, es un gran campeón, pero yo ahora sólo pienso en el Sevilla.