Jovetic: "Estoy muy feliz, quiero hacerlo bien para el equipo"

Stevan Jovetic atendió a 'Movistar Plus' antes de marcharse a los vestuarios del Ramón Sánchez-Pizjuán una vez concluido el partido entre el Sevilla F.C. y el Real Madrid, en el que los nervionenses remontaron un tanto inicial de Cristiano Ronaldo con los tantos de Ramos en propia puerta y el delantero montenegrino del Sevilla. "Estoy muy bien, muy feliz. No podía imaginar un comienzo mejor. Empezar así significa mucho. Quiero agradecer a mis compañeros que me ayudaron en estos días y también a los entrenadores y a la afición. Llegué el martes y entre un tiempo, ahora también. Todos los jugadores me felicitaron. Estoy muy feliz, lo agradezco todo. Quiero hacerlo bien para el equipo, todo lo que necesita para llegar lejos en LaLiga y la Champions. Queremos estar entre los tres primeros en LaLiga y llegar lejos en la Champions, aunque el Leicester es un buen equipo", aseguró el atacante sevillista.