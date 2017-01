Sevilla F.C. 2-1 Real Madrid: Dicen que nunca se rinde

El Sevilla F.C. ganó 2-1 al Real Madrid en el partido que podría dilucidar si el conjunto de Sampaoli es candidato al título liguero o no. El encuentro, con un ritmo altísimo durante los minutos, fue todo un espectáculo en el que los nervionenses voltearon un gol de penalti de Cristiano Ronaldo en los últimos siete minutos de encuentro.

En el tercer duelo entre ambos conjuntos en menos de dos semanas el conjunto de Sampaoli consiguió doblegar a los de Zidane, que hoy cambió radicalmente su dibujo táctico y sorprendió a todos con una línea de tres centrales atrás. Por lo demás, el técnico francés alineó a toda la artillería, con la vuelta de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, que descansaron en Copa, y con Keylor Navas de nuevo en la portería.

Por su parte, el Sevilla dispuso una defensa de cuatro jugadores, renunciando a su formación más habitual. Volvieron al once el meta Sergio Rico, el lateral brasileño Mariano, el central Nico Pareja, los medios N'Zonzi y Nasri, y en los extremos 'Vitolo' y el Franco Vázquez, que tuvieron descanso en Copa o bien salieron en la segunda parte.

Con Sergio Ramos como principal protagonista antes del encuentro, abroncado cada vez que tocaba el balón, el partido comenzó con un ritmo bajo y con un Madrid que presionaba arriba y un Sevilla que movía el balón muy lento.

Los equipos comenzaron a sentirse más cómodos con el paso de los minutos y ambos buscaronla portería rival, aunque no tuvieron mucha clarividencia en sus ataques. El ritmo del partido subió y se mantendría muy alto durante el resto del choque.

La primera oportunidad fue para los visitantes. Una internada de Modric que no encontró rematador a los 9 minutos, pero el guión no cambió y el Real Madrid, falto de fluidez y de velocidad, sólo dispuso de otras dos: una cerca de la media hora en un tiro de Ronaldo que paró sin problemas Rico; y otra a cinco del descanso, las más clara, pero el portugués, solo, no llegó bien a un centro de Benzema y remató mal, desviado.

El Sevilla, con N'Zonzi presente en todo el campo, volcaba su juego por el costado izquierdo de su ataque, ya que Mariano estaba centrado en frenar a Marcelo en la derecha. La primera ocasión local llegó a los 20' con un cabezazo de N'Zonzi que se marchó fuera. Después, dos tiros lejanos de Nasri y otro de Franco Vázquez fueron el bagaje ofensivo nervionense en los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, el Sevilla salió decidido a buscar la portería de Keylor Navas, forzando varios saques de esquina en el inicio de este segundo tiempo. Pocos minutos después, Ben Yedder no pudo aprovechar un mano a mano en el que el portero costarricense tuvo que emplearse a fondo.

Cristiano Ronaldo, muy solo en la punta de ataque, hizo su segunda aparición con peligro a los 55 minutos, un pase atrás suyo lo despejó Rico y luego no supo aprovechar el rechace del portero de Montequinto.

Tras el arreón sevillista, los de Sampaoli cometieron varios fallos atrás que pudieron matar el partido. Dos perdidas de Pareja a punto estuvieron de adelantar a los visitantes, pero los madridistas perdonaron.

Fue un fallo en la salida de balón de los de Sampaoli lo que llevó al 0-1. Carvajal entró por la derecha y Sergio Rico le derribó dentro del área. Aunque en directo pareció un penalti claro, las repeticiones de después hacen ver que el meta del Sevilla pudo tocar balón. El portugués Cristiano Ronaldo transformó el penalti y colocó el 0-1 en el 67'.

Sampaoli reaccionó y dio entrada a Jovetic por el 'Mudo' Vázquez, dando más profundidad al campo, la cual aumentó pocos minutos después con la salida de Iborra y la incursión de Sarabia.

El Sevilla tiró de coraje y se volcó sobre la meta visitante, encontrando su premio a falta de cinco minutos. Una falta sacada por Sarabia fue rematada por Sergio Ramos hacia su propia portería, lo que colocaba el 1-1 en el marcador. Los locales siguieron buscando la victoria y en el descuento, un error de Benzema propició un disparo de Jovetic desde fuera del área que acabó suponiendo el 2-1 final. Los de Sampaoli se colocan a un punto del liderato y se han convertido en un candidato serio al título.