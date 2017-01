Zidane: "Ramos ha hecho un partido enorme, con personalidad"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, felicitó a sus jugadores por "un gran partido" este domingo ante el Sevilla pero lamentó la derrota en el tramo final en el Sánchez Pizjuán, donde negó que fuese un día complicado para un Sergio Ramos cuyo partido calificó de "enorme".

"¿Partido complicado? No. Ha hecho un gran partido, enorme, yo estoy muy contento de lo que ha hecho, además con personalidad. Esto no va cambiar nada, vamos a seguir con lo nuestro y estamos por delante", indicó en declaraciones a 'Movistar Plus' tras la decimoctava jornada de LaLiga Santander.

El técnico galo elogió a un Ramos protagonista en esta ocasión desgraciado por su gol en propia puerta en el minuto 85, hasta el cual firmó un partido completo como el resto de su equipo. Tras el empate, el Sevilla robó un balón ya en el descuento y logró remontar el partido en el minuto 92 por medio de Stevan Jovetic, poniendo fin a la racha de 40 partidos invicto de los blancos.

"Hicimos un gran partido. Hicimos lo más difícil marcando el gol y luego faltando poco tiempo nos han pillado dos veces, esto es la decepción. Pero puedo estar muy orgulloso de todos", afirmó, antes de referirse al final de la racha.

"Sabíamos que iba a pasar un día esto, es hoy, y ahora nosotros lo que tenemos que pensar es seguir con nuestro trabajo y seguir en todas las competiciones", añadió un Zidane tranquilo tras encajar su primera derrota desde el mes de abril.

Además, el técnico del Madrid fue preguntado por su planteamiento con tres centrales. "Jugando tres veces con el mismo adversario en la semana lo decidimos. Tenemos jugadores para eso, lo hicimos muy bien, con Marcelo y Dani que aportaron mucho ofensivamente, pero la pena es que jugando así como lo hicimos durante 85 minutos, es duro pero es así es fútbol y hay que aceptarlo", finalizó.