Jovetic, mejor imposible

Apenas 70 minutos en el césped bastan para comprobar que Jovetic es un superclase. El montenegrino no ha podido tener mejor aterrizaje en Nervión. En menos de una semana ha marcado dos goles al Real Madrid, ambos de una alta dificultad. Si en el estreno no se lo pensó para conectar una certera volea, ayer no lo tuvo menos claro cuando recibió de Vitolo y encaró el área del Real Madrid. Atisbó la posición de Keylor Navas, adivinó que estaba demasiado a su derecha y buscó el palo más lejano con un golpeo de interior que sorprendió al tico y desató la mayor de las alegrías en un Ramón Sánchez Pizjuán al que puso patas arriba.

Aún necesitará tiempo para ofrecer su mejor versión, pero ya nadie duda de que Monchi ha vuelto a acertar en un mercado y en una posición tan complicados. Sampaoli tiene la munición que necesita para seguir haciendo soñar a este Sevilla con cotas inimaginables. 'Jo-jo' ha tardado poco en meterse al sevillismo en el bolsillo. Que dure.