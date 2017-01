El karma fue cruel con Ramos

Como se esperaba, no fue una noche sencilla para Sergio Ramos, pitado cada vez que tocó el balón pese a las peticiones desde diversos sectores del sevillismo para que se le ignorara. La mayoría de los 40.386 espectadores congregados este domingo en el Pizjuán siguió al dedillo el plan orquestado en las redes, que pasaba por una pañolada inicial y unos cánticos contra Tebas entre el tifo y la entonación del himno del centenario sevillista. Pero el destino guardaría al camero un epílogo cruel: tras un gran partido a nivel particular, se marcó en propia meta el 1-1 y dio vida a su ex equipo.

