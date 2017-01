Marcus Rashford, otro punta en la lista del Sevilla

Con la incorporación de Jovetic, todo apunta a que se ha paliado la necesidad de un delantero para fortalecer la vanguardia y que los movimientos ahora se centrarían en apuntalar otras posiciones, como el centro del campo o la banda izquierda.

No obstante, desde Inglaterra aseguran que en Nervión no se habría cerrado todavía el capítulo de fichajes para el ataque, afirmando el diario británico The Sun que la dirección deportiva blanquirroja habría preguntado al Manchester United por la cesión del joven punta Marcus Rashford. A sus 19 años, es una de las principales promesas del fútbol inglés y, a pesar de su juventud, está teniendo minutos a las órdenes de José Mourinho, que, en principio no tiene previsto dejarlo salir, si bien, por la gran competencia arriba en los 'Red Devils', no descartan al cien por cien su salida en enero.

Rashford tasado en unos 10 millones de euros es una de la sensaciones de la Premier League, y, aunque no es titular en el Manchester, sí ha participado en numerosos partidos en este curso, más concretamente en 26, 16 de liga, con un saldo de seis goles. En principio no fichará a otro punta, pero Monchi siempre está pendiente de las oportunidades para no dejarlas pasar.