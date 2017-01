Aleix Vidal sigue en la agenda del Sevilla

Monchi va a apurar el mercado para reforzar una plantilla que está realizando una temporada espectacular. Sampaoli ha pedido un esfuerzo para completar el equipo y el director deportivo cree que está en condiciones de realizar alguna incorporación de nivel para el segundo de LaLiga.

Uno de los nombres que baraja el director deportivo es el de Aleix Vidal. En el Sevilla existe un vivo interés en recuperar en calidad de cedido a un futbolista que partió hace dos veranos por 20 millones de euros.

Hasta hace una semana, Aleix no contaba para Luis Enrique y su salida de Can Barça se daba por descontada, pero el lateral cuajó una gran actuación en el duelo de la última jornada contra Las Palmas y eso puede dar un giro a su situación. Vidal marcó su primer gol como azulgrana y el propio Luis Enrique reconoció tras el duelo que le había quitado la razón con su buen partido contra los amarillos.

El caso es que Sergi Roberto ya no está dando el rendimiento que ofrecía en sus primeros partidos en el carril diestro y Luis Enrique necesita soluciones para la banda. Hasta ahora no ha llegado ningún fichaje para paliar esos problemas y eso dilataría la salida de Aleix, ya que su marcha causaría una grave descompensación en la defensa del conjunto culé. Srna, del Shakhtar, es una de las opciones que baraja el Barcelona, pero no termina de cerrar ninguna incorporación.

En cuanto al futbolista, en principio estaría encantado de recalar en el Sevilla, un club en el que exhibió todo el potencial que le sirvió para fichar por uno de los poderosos del Viejo Continente. Sería el enésimo caso en el que Monchi trataría de sacar rendimiento a un jugador de un equipo 'top' que no está teniendo el protagonismo que busca. Sin embargo, el espaldarazo moral que ha supuesto para Aleix su partidazo contra Las Palmas puede cambiar el desenlace.