Jovetic, el ídolo más precoz de la ´era Monchi´

Ni en sus sueños más dulces habría imaginado Stevan Jovetic un arranque en Nervión tan idílico ni el sevillismo una respuesta con tal inmediatez a la considerable ilusión generada por su incorporación. En sólo dos partidos, el montenegrino ha fulminado cualquier duda que pudiera existir sobre su resurgir en el Sánchez Pizjuán, con dos goles plenos de clase nada menos que contra el Real Madrid, el segundo para delirio de la 'Bombonera' al brindar un triunfo a su flamante equipo en su debut en el campeonato liguero. Estas credenciales, dos aciertos en su doble puesta de largo (Copa y Liga) le convierten en el ídolo más precoz de la afición blanquirroja entre los incorporados por Monchi en el mes de enero, pues el delantero ha firmado el mejor estreno de un fichaje invernal con el isleño al frente de la dirección deportiva.

Sampaoli no dudó en ofrecerle la alternativa poco días después de su llegada, y 'Jo-Jo' respondió con un tanto que dio esperanzas en la vuelta copera ante el Real Madrid; un destacado debut en lo personal que prolongó a lo grande el domingo, maximizando de nuevo sus minutos desde el banquillo con la diana que desató el éxtasis en Nervión, lo que le ha erigido en poquísimo tiempo en un héroe para los sevillistas. No en vano, a Jovetic le han bastado 66 minutos para enamorar en su nueva casa, hito no alcanzado por ninguno de sus antecesores en la ventana de transferencias de invierno, ya que nadie marcó en su estreno como sevillista. El que más se ha aproximado al balcánico ha sido el delantero ruso Kerzhakov, que, procedente del Zenit como un refuerzo de relumbrón, vio portería en su segundo encuentro con la elástica sevillista en la campaña 06-07. Tras disputar unos minutos con el Villarreal, fue en su primera titularidad, ante el Levante, cuando inauguró su cuenta. Rakitic tampoco se demoró, pues anotó en su tercer y cuarto choque.

No ha sido tan deslumbrante como el de Jovetic, pero el debut del central, en la Copa, también resultó ilusionante, con solidez y muy buenas maneras en el eje de la zaga hispalense.