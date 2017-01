Monchi y su futuro: "Sin mi equipo de trabajo no sería absolutamente nadie"

Monchi dejar a un lado toda la polémica que envuelve a su futuro. Lo ha repetido en últimos días en varios medios, aunque su pensamiento sigue siendo el mismo que el verano pasado. En Radio Marca Sevilla le han preguntado sobre el hipotético caso en el que no estuviera en el Sevilla, a quién vería capacitado para ocupar su cargo. Esto ha dicho el de San Fernando.

"Si de algo me siento orgulloso, es del grupo de trabajo que tengo. El que sale en la portada, para lo bueno y para lo malo, es Monchi, pero no soy so solo. Sin mi equipo de trabajo no sería absolutamente nadie. Si algo me gustaría cuando me fuera de Sevilla, sea cuando sea, es haber dejado una estructura importante, no sólo hablo por Óscar Arias o por Miguel Ángel Gómez, hay muchos más que trabajan a diario y están muy capacitados y son muy válidos. Es el mayor tesoro que tengo en el Sevilla".