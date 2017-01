Monchi: "El Sevilla se podía permitir arriesgar con Sampaoli porque veníamos de éxitos"

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' ha hablado hoy en 'Radio Marca' sobre la actualidad del Sevilla F.C. El director deportivo nernvionense se ha mostrado, como en otras ocasiones, ilusionado con las opciones del equipo en liga aunque mantiene los pies en el suelo. "Tenemos que ser igual de regulares que hasta ahora, nivel de competitiva, de acierto, de motivación, de ilusión. Las ligas que no ganan Barça o Madrid son de un porcentaje de puntos menor porque los equipos que pueden mantener esas rachas de puntos son los potentes. Si ganamos en Pamplona son 42 puntos y sería magnífico, repetirlo sería 84, pero si se va a 90 y tantos habría que hacer una segunda vuelta inmaculada, no creo que nos dé para eso. Pero por lo menos, ahora estamos hablando de eso, significa que estamos en la pomada". Monchi también se refirió al calendario, que aunque ya no está en la Copa del Rey, sigue jugando la Champions con lo que eso conlleva. "El Sevilla que ha ganado los últimos 8 títulos jugó una media de 60 partidos. Si tienes un plantilla amplia se puede soportar esos partidos, es más de controlar la tensión, motivación, para ir ganando sin bajar le pistón, eso solo lo hacen lo equipos muy grandes".

Entre liga y Champions, Monchi asegura que "no creo que tengamos que elegir. Este club nunca descarta objetivos y eso nos ha hecho crecer. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos objetivos por delante".

El isleño se ha extendido hablando sobre Sampaoli, sus éxitos y su continuidad en el Sevilla. Sampaoli ha ido creciendo y dando los pasos normales. Tras pasar por ligas menores dio el salto a Chile y a su Selección. Luego a Europa, él ha ido creciendo con sus expectativas. Era cuestión de que alguien apostara por él. Conociendo a Jorge Sampaoli ahora mismo en lo único que piensa es en Pamplona. Está contento, ilusionado con el proyecto, se siente querido e identificado con la forma de jugar aquí en Sevilla, eso es lo que nos tiene que preocupar. Lo demás está muy lejos y no es conveniente despistarse mucho. La ilusión que ha generado en el club, la afición, en España... A partir de ahí, generar el ambiente necesario para que el míster esté contento".

En Barcelona empieza a colocar a Sampaoli como sustituto de Luis Enrique, aunque Monchi asegura que eso no influye en el de Casilda. "Los rumores no le van a despistar en nada. Nos parecemos en eso y somos animales del día a día. Dejamos muy al lado lo que no incluya el resultado diario".

Por último, Monchi se ha referido a como se gestó el fichaje de Sampaoli por el Sevilla y las dudas que este generó en sus inicios. "Siempre se toman decisiones de calado como la de un entrenador, siempre vas a tener la duda de acertar, pero el seguimiento a Sampaoli no era de seis meses, le pregunté a Medel, a Rabello, saber cómo entrenaba, como afrontaba los partidos. Y el Sevilla se podía permitir arriesgar porque veníamos de éxitos. Si éramos pacientes y capaces de leer bien lo que él quería y demandaba podíamos conseguir algo importante".