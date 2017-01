Monchi y el mercado: N'Zonzi, Navas, Parejo, la 'guinda'...

Además de repasar cómo fue la contratación de Sampaoli el pasado verano y hablar sobre los últimos informe de LaLiga sobre los insultos recogidos en el Sánchez-Pizjuán, Monchi repasó varios nombres propios así como lo que queda de mercado en Radio Marca Sevilla.

Sobre la renovación de N'Zonzi, el de San Fernando ha dicho: "La renovación de N'Zonzi va, poco a poco, queda trabajo por hacer, esperemos que se llegue a buen puerto. ¿Si me ha sorprendido su nivel? Creo que todavía tiene margen de crecimiento, lo comento mucho con Óscar (Arias) que dimos el paso internamente por N'Zonzi, y lo vemos entrenar a diario y creemos puede dar otro paso más. Hay matices en el juego en los que él no se ha soltado, quizás por su personaldiad, pero tiene margen. Creo que puede aportar todavía más al equipo".

Dani Parejo: "La situación ha mejorado para el Valencia, afortunadamente, pero ya dije que no tenemos presente el tema de Parejo".

Más fichajes: "Para que entre alguien, antes deben salir porque no tenemos más licencias. Hay algunos movimientos más profundos que otros, pero no hay nada cercano".

Jesús Navas: "Termian contrato pero a día de hoy no manejo si está en vías de renovación o no... Dije que algún día lo más normal es que Jesús vuelva, pero no sé cuando será esa vuelta".

David Soria o Sirigu: "Es un tema que se está moviendo. Hay interés tanto por David Soria como por Sirigu, pero vamos a tomar la decisión que sea mejora para el club. Vamos a tomar un camino coherente, pensando en el presente y sobre todo en el futuro. No es un camino fácil de armar. La lesión de Soriano afecta a la Youth League y porque es el tercer portero de la Champions. Es un puzle difícil de armar, donde el peso de la Champions es importante pero no el único".

Adaptación de Jovetic: "Yo tampoco tengo la expliación exacta. Creo que tiene que ver con este vestuario y el buen ambiente que tiene. Jovetic y Nasri han sido compañeros en el City y el día que llegó Jovetic me decía que no veía correr tanto a Nasri desde hace tiempo, y él pensará que si Nasri corre, él tiene que correr. Cuando metimos el empate, Ben Yedder, que hace unos meses estaba en el Toulouse, cogió el balón para ir al centro y acaba de llegar... Todo ese misticismo, esa ilusión por seguir creciendo, el jugador la capta rápido".

Liga o Champions: "No creo que tengamos que elegir. este club nunca descarta objetivos y eso nos ha hecho crecer, tenemos que ser ambiciosos y tenemos objetivos por delante.