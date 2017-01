O hay acuerdo, o Monchi no saldrá del Sevilla

No puede evitarlo. En cada entrevista que concede Monchi tiene que hablar de su futuro. Lo hizo también en la 'Cadena SER', donde explicó que el día que se marche lo hará tras alcanzar un acuerdo con la entidad y no pagando la cláusula que figura en su contrato. "Yo tengo una idea. Me equivoqué en verano aireando algo que tenía que haber llevado de forma discreta. Yo no voy a romper mi contrato de manera unilateral. Cuando salga será con una solución para ambas partes", subrayó Monchi, que apostilló: "Y si no, me quedo en el Sevilla". Además, el director deportivo quiso restar importancia a su figura y vaticinó más éxitos tras su marcha. "Tenemos que desmitificar la figura de Monchi, el Sevilla está por encima, la estructura está por encima, y es sólida, no depende de cuánto esté yo", indicó el gaditano.

En el capítulo de fichajes, Monchi se refirió a Aleix Vidal y Parejo. "Hay poquísimas posibilidades de que Aleix Vidal vuelva al Sevilla. Me gusta Parejo pero en ese puesto tenemos ovebooking, no es el perfil que estamos buscando", comentó al respecto.