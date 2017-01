Jovetic, sus goles al Madrid y su situación en Sevilla

Stevan Jovetic se ha convertido en un ídolo del sevillismo tras sólo dos partidos. El montegrino ha vivido una semana de en sueño. Llegó a Sevilla, firmó su contrato, debutó con gol en el Pizjuán y le volvió a marcar al Real Madrid en su segundo partido con la elástica rojiblanca.

El ex del Inter estuvo anoche en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser', donde explicó como se siente actualmente y como fue su desembarco en el Sevilla F.C.

-Su gol en liga ante el Madrid "Sinceramente, lo he visto unas diez veces. En el primer toque la puse adelante y luego quería dar el balón a Vietto, pero vi que Sergio Ramos no salía y que tenía libre para pegar y lo hice".

-Sitación en Sevilla: "Me sentí muy bien, porque en los últimos seis meses no fue fácil porque no jugué mucho, solo con la selección. Ahora en estos dos partidos ha cambiado todo y me siento muy bien, quiero agradecérselo a todos en el Sevilla, porque creyeron en mí, a Monchi, al entrenador, a los jugadores, que me ayudaron mucho en todo".

-Su estreno: "Si lo hubiera escrito no podía haber deseado algo así. Cuando mi agente me dijo que veníamos para Sevilla, me senté a ver los partidos que tenía, vi que en 15 días eran tres contra el Real Madrid y quería venir lo antes posible porque quería jugar por lo menos uno".

-El idioma: "Estoy hablando ya con mis compañeros. Cuando jugué en la Fiorentina tenía a jugadores sudamericanos, también en el Manchester City y así lo he aprendido".

-Las recomendaciones para venir al Sevilla: "Hablé con Samir Nasri, él me habló mucho del Sevilla, del ambiente, de que la atmósfera es familiar dentro del club, que los jugadores son muy buenos, que el entrenador es de los mejores y también los aficionados. Me ha gustado siempre cómo juega el Sevilla, ganaron las tres últimas Europa Leagues, que es una gran cosa, y por eso decidí llegar aquí. También me ha gustado siempre el fútbol de España, lo he seguido siempre, como cuando jugó Mijatovic. Es mi primera vez aquí y me siento muy bien. También hablé con Banega, Kondogbia y Medel y todos me hablaron muy bien de Sevilla, de la ciudad y de todo".

-Sus problemas con las lesiones: "Creo que es así. Tuve muchos problemas. En 2010 estuve la temporada entera fuera por la rodilla. Antes de eso no tuve nunca lesiones, pero después empezaron y tuve muchas. Por eso no pude tener la continuidad, que es lo más importante en el deporte. Ahora todo eso está atrás, me siento mucho mejor. Hace un año y medio que no tengo nada, porque tengo mi entrenador privado y me siento muy bien".

-El himno del centenario: "Todavía no me lo sé, pero lo tengo que aprender. Me gusta mucho la melodía y tengo que decir que el ambiente es especial. Cuando marcamos el primer gol nos dieron fuerza para conseguir más y tras marcar el segundo fue espectacular".