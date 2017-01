Kranevitter: "El Sevilla es un club diferente"

El mediocentro del Sevilla F.C., Matías Kranevitter, atendió a los medios de comunicación del club en el programa A Balón Parado. En primer lugar, el jugador sevillista mostró su ambición y la del equipo de cara al próximo encuentro en el Sadar frente a Osasuna: "En Pamplona iremos a por todas, están necesitados y no va a ser fácil, pero nosotros salimos siempre a ganar, sea donde sea. Somos un grupo que lucha por cosas importantes, el equipo siempre va de frente".

El futbolista argentino tuvo tiempo para repasar su temporada de ensueño anterior, en la que jugó la final de la Champions League con el Atlético y la de la Copa América con su selección, en ninguna le sonrió la suerte: "Tuve la suerte de jugar la final de la Champions, y al día siguiente fui a EEUU a jugar la Copa América con mi selección. Cuando terminó la Copa América, tenía un mes de vacaciones antes de volver a Madrid", posteriormente al albiceleste le llegó la oportunidad de enfundarse la casaca del cuadro rojiblanco. "Mi representante me trasladó la idea de ir a Sevilla y me encantó. Es un club brillate y había que aprovechar la oportunidad. Hablé con Monchi y con Sampaoli, se dio todo como quería. Dejé las vacaciones porque quería incorporarme desde el principio y me vine para la pretemporada", explicó Kranevitter.

El pivote, cedido por el Atlético de Madrid, no está gozando de muchas oportunidades, además, quedó señalado tras su discreto partido ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de la Copa del Rey. A pesar de ello, Matías, gracias al enorme ambiente que se vive con la afición, está feliz en Sevilla: "Me ha sorprendido el ambiente que se vive acá. Me lo habían dicho, pero es en vivo donde uno de se da cuenta de lo que es esto. Sevilla se parece a Sudamérica, acá las personas son muy apasionadas por el fútbol. Se vive como el ritual donde se juntan los hinchas, o van con sus hijos; hace que sea un club diferente".

La infancia del sevillista no ha sido fácil. El mayor de seis hermanos empezó a trabajar muy pronto para ayudar económicamente con los gastos en la casa. Reconoce que "me ha valido para madurar y aprender a sacrificarme. Empecé a trabajar en una cancha de golf. Por la mañana estudiaba, almorzaba y me iba al golf. Yo tenía que llevarle los palos del patrón y después me iba a entrenar. Me ayudó muchísimo para crecer como persona y valorarlo todo".