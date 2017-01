Lenglet: "Monchi ya me había visto incluso antes de debutar como profesional"

Clement Lenglet ha concedido una interesante entrevista a So Foot, en la que desvela por qué le dijo "no" a la Juventus, cómo se gestó su fichaje por el Sevilla o qué dijo Sampaoli nada más llegar.

- ¿Cómo está siendo la adaptación a Sevilla?

- He visto vídeos de nieve en Picot (Marcel-Picot, el estadio del Bastia), ¡y aquí estamos muy lejos de eso! Una chaqueta y un jersey, y uno puede salir sin problemas. Vine con mi padre y mis agentes, y después ha llegado mi novia. Estoy en un hotel y espero encontrar casa dentro de poco. ¡Comer a las 23:00 h es demasiado para mí! Y aquí es normal; los restaurantes están llenos a esa hora. Yo suelo ir más temprano.

- ¿Cómo le va dentro del vestuario, donde hay una colonia francesa?

- La acogida fue muy buena por parte de todos: de los españoles, de los franceses y de los demás. Adil Rami me traduce todo lo que no entiendo. Y Nasri es una estrella mundial€ Trato de observar e inspirarme con todo lo que hace.

- Ha revelado, después de firmar con el Sevilla, que le venían siguiendo desde hacía tiempo. ¿Cómo fue todo?

- Monchi me había visto incluso antes de mi debur profesional. Fue él quien llamó a mi padre hace tres o cuatro años. Todavía no había jugado ni un partido profesional y ya me había mostrado su interés€ Vinieron a verme varias veces a Nancy. Yo no estaba siguiendo particularmente al Sevilla en ese momento, pero, a partir de ahí, siempre le he echado un ojo. Estoy muy orgulloso de haber recalado en este club.

¿Y sus primeros contactos con Sampaoli?

Hablé con él cuando se llegue a Sevilla. No duró mucho tiempo porque él es argentino, así que habla incluso más rápido que el español. Me deseó buena suerte y me dijo que estaba contento con mi llegada. Él me puso pocos días después de mi llegada a jugar la Copa y eso es bueno para mi confianza. El Sevilla juega a menudo con defensa de tres y es un sistema que me gusta, aunque también puedo puedo jugar en una zaga de cuatro. En el nancy también utilizamos esos dos sistemas. Es interesante, porque ofrece más oportunidades de jugar como defensa central. ¡Es una ventaja!

- ¿Cómo se sintió durante el partido ante el Madrid de Zidane?

- Estaba concentrado en jugar bien, en no cometer errores y no presté demasiada atención a lo que tenía alrededor. ¡Sólo cuando llegué a casa por la noche me di cuenta de todo!

- En unas semanas, disputará los octavos de final de la Liga de Campeones, en los que se enfrentará al Leicester. ¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada?

- El Sevilla tiene metas altas. El objetivo es pasar los octavos de final. En este club, parece una meta alcanzable. En términos de experiencia, el Sevilla sabe más que el Leicester en ese sentido. En la Liga, queremos clasificarnos para la Champions. Pero el apetetito llega comiendo: somos segundos, tras ganar al Madrid, por delante del Barça€

- ¿Cómo le han recibido los aficionados y la prensa?

- Cuando llegué, hice una rueda de prensa y había mucha gente. Traté de hablar español y espero que me entendiesen. Después, trato de no leer la prensa, así que desconozco qué dicen de mí.

- Su salida del Nancy se produjo en pocos días. ¿Puede explicar cómo fue?

- El Sevilla se puso en contacto conmigo a finales de diciembre. Durante el parón, hubo una gran cantidad de negociaciones y se cerró sobre el 3 de enero. El entrenador me dijo que hubiese preferido que me quedara, pero entendió que se trataba de una gran oportunidad para mí. Finalmente, me dejaron salir, el Nancy ganó dinero y yo he ido a un gran club. Nancy siempre será especial para mí. Es el club en el que me estrené, el que me dio la oportunidad.

- ¿Cómo se hizo capitán antes de los 19 años?

- Fue en un partido ante el Chateauroux, durante la última temporada en la Ligue 2. Entré al vestuario y en mi sitio estaba el brazalete. El entrenador quería que yo fuese vicecapitán, para llevarse cuando no estuviese Hadji. Así podría resaltar mi madurez y mostrar a los jóvenes de la cantera que era posible salir de la cantera y tener un sitio con el equipo profesional. Yo me sentía orgulloso, especialmente viendo que había jugadores experimentados en la plantilla.

- Sus compañeros dicen que usted es muy reservado. ¿No va eso en contra de lo que debe ser un capitán?

- No, no creo. Siempre voy a ser un poco reservado. Cuando llego a un grupo, siempre prefiero estar a un lado y ser observador. Además, con el tiempo ya empiezo a coger más confianza.

- Cuando la Juventus contactó con usted en 2015, le dijo que no. ¿Nunca se ha arrepentido?

- No. Me habían visto a través de la selección juvenil y luego me siguieron cuando estaba en el Nancy. He visitado sus instalaciones, pero no había casi ninguna posibilidad para tener minutos de juego. Detrás de los tres de siempre, estaba Ogbonna y tenía que volver a préstamo Rugani. Así que le dije que no, y no me arrepiento.

- ¿Cuáles son los jugadores que le inspiran?

- Actualmente, me fijo en defensores centrales como Thiago Silva, Ramos, Varane; jugadores limpios, eficaces y con capacidad para hacer goles. Cuando yo era niño, me fijaba en Ronaldo o Ronaldinho. Jugadores que había espectáculo. Al crecer en el norte de París, estaba obligado a ver el PSG. A menudo mi padre me llevaba a los entrenamientos, para que viese a los profesionales.

- ¿Piensa en poder ir con la selección?

- Eso todavía está muy lejos. Francia es un sueño. El primer paso es jugador regularmente con el Sevilla. Estaré aquí para un período largo, seguramente. Es un club ambicioso. Pero nunca se sabe qué puede pasar.