Sampaoli afirma que Messi es como "Batman"

Jorge Sampaoli, como hombre de moda del fútbol español, continúa con su ronda de entrevistas en los distintos medios nacionales. El técnico argentino mantuvo una distendida charla con un histórico del fútbol nacional, Jorge Valdano, en un programa para Bein Sports. El de Casilda tuvo palabras de elogio para uno de sus maestros, Marcelo Bielsa, del que reconoce se enamoró por su capacidad para poner en apuros a los grandes: "Me gustaba mucho Menotti, pero la convicción con la cual Marcelo Bielsa generaba la rebeldía que le permitía tratar de imponerse a los grandes a través del mensaje me generó una inquietud enorme; me acerqué a escucharlo".

La llegada de Sampaoli al fútbol español ha supuesto un soplo de aire fresco en las ideas y, por el momento, en la lucha por el título liguero. El míster rojiblanco admite que le apasionaba la idea de entrenar en LaLiga: "El fútbol español, el italiano y el inglés son los que reúnen ligas atractivas por los nombres propios que la representan; quería llegar a España para transmitir nuestra idea, para ver si puedo lograr lo que hicimos en otros puntos".

Las cosas en su estreno casi que no le pueden ir mejor, segundo en el campeonato, Real Madrid y Atlético han sucumbido en el Sánchez Pizjuán, mientras que solo el genio de Messi fue capaz de tumbar a los de Sampaoli en Nervión. El argentino, consciente de la ilusión y ambición de la afición, hace cuentas para ganar LaLiga: "Estoy acostumbrado a tratar de luchar desde esta posición de privilegio; estoy feliz de que la afición del Sevilla esté ilusionada. Me genera mayor obligatoriedad, vamos a tener que superar los 85 puntos y es muy complejo; los grandes, Barcelona y Real Madrid, lo van a hacer.. Ahora estamos ahí y tenemos que asumir la obligatoriedad".

Solo el Barcelona de Leo Messi, en un extraordinario partido de éste, ha sido capaz de derrotar al Sevilla en su feudo. Sampaoli, fascinado con el encuentro de su compatriota, reconoce que nunca ha visto nada igual: "Fue un partido increíble de Messi. Comparar a Leo con otro futbolista es como hacerlo entre un policía y batman". La victoria de los sevillistas ante el Madrid ha sido, problemente, el mayor logro hasta el momento del otrora técnico de Chile en LaLiga. El de Casilda lo repasa junto a su otra gran victoria, en la que se sintió más "extraño":"Nunca me hubiese imaginado ganarle al Madrid ni vencer en una final a Argentina; fue tan hermoso y doloroso a la vez; Chile esperaba su momento y sentí el dolor de todos mis amigos; fue extraño".