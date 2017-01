El Valencia intentó cambiar a Parejo por Jovetic

Stevan Jovetic ha caído con el pie derecho en Nervión. El montenegrino se ha convertido en un ídolo del Sevillismo en menos de dos partidos y sus tempraneros goles le han encumbrado como uno de los mejores fichajes de 'Monchi'. La llegada de Jovetic al Sevilla F.C. no fue fácil debido a que el Inter no veía con buenos ojos la operación, aunque el isleño consiguió vestir de rojiblanco a 'Jo-Jo'. Hoy, según desvela 'Superdeporte', se sabe que el Sevilla no fue el único club español en interesarse por Jovetic. El Valencia, por entonces entrenado por Prandelli, ofreció al Inter un trueque Parejo-Jovetic, e incluso contempló que llegara cedido a Mestalla, aunque el montenegrino acabó decidiéndose por Nervión.

Parejo era uno de los descartes del técnico italiano, aunque Voro ha admitido que cuenta con él y que no quiere que salga del Valencia. A su vez, Monchi también ha asegurado que no va a ir a por el centrocampista madrileño en este mercado, aunque no se descarta una oferta durante los últimos días de mercado. Ante una posible salida de Parejo, el Valencia habría elegido a Clement Grenier como su sustituto, jugador del Olympique de Lyon al que el Sevilla F.C. se enfrentó en la fase de grupos de la Champions.