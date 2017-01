C.A. Osasuna-Sevilla F.C.: El sueño pasa por un frío El Sadar

Sampaoli llegó a Nervión con un sueño bajo el brazo; una idea de fútbol en entredicho que ha sabido romper los grilletes y los prejuicios futbolísticos de un exigente Sánchez-Pizjuán. Un Amateurismo que ha cruzado el charco para quedarse, siendo ya la envidia del ´Viejo Continente´. Un Sevilla ofensivo y vistoso que ha metido la quinta marcha con el claro objetivo de aguantarle el pulso a los grandes, y especialmente a un Real Madrid líder que, con un partido menos, vuelve a colocarse virtualmente a cuatro puntos de distancia, a la espera de qué hagan este domingo (12:00 h) los de Nervión en Pamplona.

Y es que el sueño de la Liga, ese del que pocos osan hablar en Eduardo Dato, pasa por El Sadar; un frío escenario (se esperan unos seis grados) en el que el casildense y los suyos no quieren dejar congeladas sus aspiraciones ligueras. Con 39 puntos en su casillero particular, los de Sampaoli sólo necesitan puntuar en la capital navarra para cerrar su mejor primera vuelta histórica, rompiendo el récord dejado por Unai Emery en la 14/15 con el mismo número de unidades; un empate que haría historia, pero que sería inútil de cara al sueño tras una semana de gloria en la que se ha hablado mucho del triunfo ante el Madrid y de las opciones de dar la campanada a final de temporada. Un debate ahora estéril del que el técnico argentino no quiere oír ni hablar, sabedor de que todo pende ahora de El Sadar; un feudo que históricamente no se le da bien al conjunto hispalense, que este mismo año, precisamente, ha pinchado ya a domicilio ante los otros dos clubes que ocupan los puestos de descenso: una derrota por 2-1 en Granada y un empate a uno en Gijón.

Para ello, Sampaoli pierde a dos hombres importantes: Vitolo, quien es baja por una lesión muscular, y Nasri, baja de última hora por una sobrecarga en el gemelo izquierdo. Unas ausencias que plagan de dudas el once sevillista, pudiendo ser muchas y variopintas las alternativas que se plantean ahora. Apuntaba a recambio del canario Stevan Jovetic, trayendo un cambio de sistema que devolvería los dos puntas al once. Idea que, sin Nasri, haría aguas, pudiendo optar el ´Zurdo´ por lo ya hecho semanas atrás ante la Real; un 1-3-4-3 en el que Ben Yedder sería la referencia, partiendo el montenegrino desde una banda (a pesar de que ´Sampa´ no lo vea del todo ahí) que, sin embargo, sería propiedad del carrilero. Por la derecha, Sarabia, llegando el ´Mudo´ desde el centro, por delante de N´Zonzi. Atrás, una línea de tres, aunque tampoco sería descabellado que optara por la zaga de cuatro.

En definitiva, muchas dudas por despejar, todo lo contrario que en el bando rojillo, donde Vasiljevic cuenta con las bajas por lesión de Nauzet, Digard, Miguel Flaño y Javier Flaño, así como el sancionado David García. Tano Bonnín será el central zurdo, manteniendo al resto de los futbolistas que jugaron en Granada.