Ramos: "Me parece muy fuerte que (Castro) no se ponga en contra de los violentos"

Sergio Ramos volvió a ser protagonista en el partido del Real Madrid con dos goles que llevaron a su equipo de nuevo a la victoria. Y de nuevo los periodistas regresaron a la polémica de sus últimos partidos en el Sánchez Pizjuán.

El camero aseguró que "es agua pasada, pero si me preguntas€ Me parece muy fuerte que el presidente no se ponga en contra de los violentos. Pedí perdón y disculpas a la afición del Sevilla, pero no a los demás, que manchan a una gran afición como es la del Sevilla". Una mención explícita a Pepe Castro que dará que hablar.

Asimismo hizo mención a la derrota liguera: "Fue un partido un poco engañoso. Fue uno de los mejores partidos que el equipo ha hecho para mi manera de entender el fútbol. Los últimos cinco minutos no supimos manejar el tiempo, el juego, los pequeños detalles. Nos hubiese gustado, hubiese sido un paso importante conseguir la victoria en Sevilla. No fue así y eso nos ajusta un poco más en la tabla y nos mete más presión para no fallar más", apuntó ante los medios.