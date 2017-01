Sampaoli, la felicidad de Nasri y el jugador oficinista

Durante su entrevista con Jorge Valdano, Sampaoli recalcó la idea del futbolista que ama a la pelota, reclamó la figura del jugador que disfruta cada minuto de su trabajo, es decir, lo opuesto al jugador oficinista como él lo llama. "La idea es que el jugador disfrute con el balón, que después de un entrenamiento se quede jugando a la pelota y no en el gimnasio. Lo comentaba con Chilavert hace tiempo, él no sabía patear, y se quedaba todos los días a hacer tiros libres. Eso hoy no se ve, trato siempre de luchar contra el jugador oficinista, que acaba de entrenar y se quiere ir. Jugar al fútbol es increíble, hoy hay muchas cosas que se interponen en el fútbol", ha dicho para beIN Sports.

El placer, un foco de motivación: "El otro día hablaba con Menotti sobre lo importante que es sentirse feliz dentro de la cancha haciendo un poco de arte. A mí me gustaría que él mirara al Sevilla, que le guste verlo, no que lo mire solamente. Me dijo que teníamos que seguir luchando aunque estemos en desventaja. La idea es tratar de que Samir Nasri trate de jugar todos los partidos, cada entrenamiento, que esté feliz y que nos dé lo que nos esté dando, que N'Zonzi no sea un jugador para destruir sino para construir".

N'Zonzi y Nasri: "Estos jugadores transmiten una orientación de un estilo definido. Sería imposible jugar de esta manera con otros jugadores que no sientan el fútbol como ellos... Samir se va a iniciar de central, y a lo mejor nosotros lo queremos en el final de la jugada, pero él en ese momento entendió que el equipo lo necesitaba ahí y tiene libertades como para poder hacerlo, porque sabemos que todo lo que inicia bien acaba bien y si lo inicia él, probablemente tendremos más opciones en el final. Han encontrado momentos donde la comunicación entre ellos genera que el equipo tenga mucha fluidez en el juego".

El éxito del Sevilla: "El éxito es incontinuo, y ahí tenemos que dejar el sabor del juego. Si nos tocó perder que sea porque el rival fue mejor, que no de bronca perder pero saber que la idea no se va a modificar nunca, que cuando entramos en el Sánchez Pizjuán la gente esté eufórica desde el inicio hasta el final, es nuestra obligación, hemos generado algo que no podemos traicionar. La gente nos va a ver de una manera, si nos viera de otra, sí sería un fracaso".

Victoria ante el Madrid: "Fue muy emocionante, como el del Barcelona, pero lamentablemente existe Messi y nos arruinó la noche. Le dí a entender a Messi que por qué se enojó ese día, es increíble verlo en su mejor expresión, nos tocó sufrirlo. Comparar al Messi con el resto es comparar a un gran policía con Batman".

Maradona y Messi: "Son dos genios, emocionalmente distintos. Lo que generaba Diego por su forma de ser es muy distinto a lo de Leo. Argentina ha sacado a los dos mejores jugadores de la historia".