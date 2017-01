Jovetic, un jugador de grandes inicios

El montenegrino Stevan Jovetic ha caído de pie en Nervión, donde se estrenó como goleador en su debut como sevillista e hizo lo propio en su segunda aparición con los de Eduardo Dato, ambas ocasiones ante el Real Madrid. Un excelente inicio que el pasado domingo, ante Osasuna, en su tercer encuentro como sevillista y primero como titular, redondeó estrenándose como asistente, en el 1-1 de Vicente Iborra.

Una puesta de largo que ha despertado la expectación de todos los sevillistas, pero que, sin embargo, no coge por sorpresa al delantero, quien ha arribado a Nervión en condición de cedido, guardándose el Sevilla una opción de compra no obligatoria a final de temporada. Y es que Stevan Jovetic es un atacante de grandes inicios, como también demostrara el curso pasado, cuando se estrenó con el Inter, equipo con el que ha disputado un total de 33 encuentros entre Serie A y Copa de Italia. Tanto es así, que el ahora sevillista se estrenó con gol en su debut como interista frente al Atalanta durante la primera jornada de la 15/16; un devenir que repitió una semana después, haciendo un doblete ante el Carpi. No volvería a participar en un tanto del conjunto italiano hasta la jornada 11, ante la Roma, cuando asistió a un exsevillista como Gary Medel para hacer el tanto del triunfo. Lo mismo le ocurrió a Jovetic en su estreno en Copa de Italia, cuando marcó y asistió en la victoria por 0-2 ante el Nápoles en el que fue su primer partido copero.

Una fórmula que el montenegrino intentará alargar en el tiempo ahora, como sevillista, intentando ampliar su idilio con el gol de aquí a final de temporada.