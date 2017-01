Sarabia: "Lillo transmite igual que Sampaoli, nos ayuda muchísimo"

Pablo Sarabia, atacante del Sevilla, tuvo una destacada participación en El Sadar, siendo fundamental para el triunfo nervionense, pese a salir como suplente en la segunda parte. El rendimiento del ex del Getafe cada día va a más, algo que el propio Sarabia reconoce. "Personalmente estoy muy contento, me están saliendo las cosas, estoy jugando, a veces entrando desde el banquillo pero siempre intentando aportar lo máximo al quipo, qué más puedo pedir, el equipo está ahí arriba, trabajamos para ello y todos salimos beneficiados", ha dicho en los micrófonos de Cope Sevilla.

En cuanto a lo personal, el madrileño también se siente bien. "Me estoy encontrando bien físicamente, creo que el equipo está también en esa dinámica positiva, así todos nos beneficiamos y estamos con esa confianza de que nos va a salir, donde me ponga el míster intento hacerlo lo mejor posible", ha admitido.

Sobre la figura de Sampaoli y la victoria en Pamplona, Sarabia ha comentado: "El míster siempre anima al equipo, hicimos un gran partido, que era la idea para no descolgarnos por la lucha, eso son los partidos que al final de temporada no los ganas luego te acuerdas".

Además, el sevillista ha tratado otras cuestiones:

Éxito del Sevilla: "Es un equipo muy familiar, con un gran vestuario y una gran afición, eso lo hace un club grande. Los jugadores sentimos ese apoyo de la gente".

Su salida de Getafe: "En Getafe tuvimos la mala suerte de descender, no fue como me hubiera querido ir, pero las circunstancias se dieron así, le guardo mucho cariño al club".

Pelear por LaLiga: "Por supuesto que lo creemos de verdad. Todos quieren ganar LaLiga, nosotros vamos a intentarlo lo máximo posible, con la máxima ilusión, vamos a pelear, estamos haciendo las cosas muy bien pero tenemos que seguir".

Monchi: "Siempre recordaré la llamada de Monchi, estaba en Italia con un amigo y le dije a mi agente que no mirase nada más. Yo sabía que quería jugar aquí y darlo todo en el Sevilla".

Juanma Lillo: "Juanma es una persona que sabe muchísimo de fútbol. Sabe transmitir igual que el entrenador, y nos ayuda mucho a la hora de analizar al rival, tiene unos conceptos impresionantes y nos ayuda muchísimo".

Ganarse la titularidad: "Me gustaría ser titular, por supuesto, pero tenemos gente muy buena en todas las líneas. No me conformo con los minutos que juego, hay que trabajar cada día para ello. Siempre doy lo máximo, por ahí sí me siento satisfecho, pero quiero ser titular y voy a trabajar".

Su gol a Osasuna: "Lo he visto unas cuantas veces, es verdad que el campo estaba horrible, me costó darme la vuelta porque resbalaba todo el rato...".

Los que más le sorprendieron del vestuario: "Los que más me habían llamado la atención eran Gameiro y Vitolo. Gameiro salió y ahora me fijo en Vitolo, que juega en mi zona. Poder aprender de él o de Nasri, que siempre lo veía y jugaba a la Play Station con él, y ahora tenerlo de compañero... Sólo me queda aprender de ellos".

Eliminatoria ante el Leicester: "En el vestuario estamos muy ilusionados pero no hablamos de eso, vamos partido a partido. Hay ilusión por pasar esa eliminatoria y lo daremos todo para tambián hacer historia con el Sevilla en Champions"

Su adaptación a Sevilla: "El clima es espectacular. ¿Frío? Comparado con Madrid es poco frío. Sevilla es muy bonita y se come muy bien. Estoy encantado aquí. Todo el mundo me habla de la Feria, de la Semana Santa, me tocará vivirla por primera vez este año".