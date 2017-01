Castro: "Por más que ganemos, seguimos queriendo más"

El Sevilla F.C. realizó hoy la gran foto de familia con todos los equipos de la entidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque en esta ocasión en vez de hacerla en Navidad lo hizo en una fecha tan señalada como la de su 127 aniversario. Los 21 equipos masculinos y 3 femeninos que conforman la entidad y el Consejo de Administración se dieron cita en la Tribuna de Preferencia de Nervión para realizar la instantánea.

Tras la foto, la familia del Sevilla F.C. se fue de cena de celebración, en una velada que reunió a más de 700 personas. donde el presidente José Castro dio un discurso a los presentes. Bajo el lema, "trabajo, constancia y acierto: Queremos más", Castro se mostró muy contento al ver un salón "repleto de presente y de futuro ilusionante, recordando el nacimiento de nuestra entidad", pero sobre todo quiso hacer especial hincapié "en el mensaje que preside esta comida. Trabajo, constancia y acierto: queremos más".

"Trabajo, porque nadie nos va a regalar nada y quien piense que con el escudo se ganan los partidos se equivoca, porque le partirán el pecho a la primera de cambios. Constancia, porque no siempre las cosas van a salir a la primera y porque a veces habrá tropiezos, pero lo importante es que con empeño al final las cosas salgan y salgan bien. Y acierto, porque eso es lo que nos tiene que mover, buscar el acierto y no conformarnos con la mediocridad, ni con un buen resultado que pueda ser mucho mejor".

"Y finalmente, queremos más. En el Sevilla F.C. siempre queremos más. Por más que hagamos o ganemos títulos, seguimos queriendo más. La mejor primera vuelta de la historia no sirve para nada si nos quedamos ahí. 42 puntos no aseguran ni siquiera el objetivo europeo. A la primera plantilla le digo que tenemos que seguir siendo ambiciosos. El objetivo es Europa, pero que nadie nos quite la ilusión por seguir luchando por hitos incluso por encima de nuestros límites reales", señaló.

Castro también hizo un guiño a la filosofía de Jorge Sampaoli: "A todos los que estáis aquí presentes, jugadores y jugadoras de todos nuestros equipos, y a los empleados también, os pido que hagáis vuestro el mensaje de nuestro entrenador, que os rebeléis y busquéis hacer lo más difícil todavía, porque así llegan los éxitos... Al Femenino, que logréis el ascenso peleando con todo y con nuestro absoluto apoyo. Al Sevilla Atlético, que sigáis asombrando en la categoría de plata del fútbol español. Al Sevilla C, que luchéis, por qué no, por ascender a Segunda B. Al División de Honor, que vayáis a muerte a por la Youth League€ Y así con todos los conjuntos de nuestro club".

Por último, el presidente del Sevilla quiso dejar claro "que a todo el mundo le quede claro que pese a los éxitos, pese a que estamos haciendo historia, seguimos queriendo más".