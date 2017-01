El 'Pulpo' N'Zonzi

Resulta extraño que un entrenador personalice a la hora de analizar una actuación del equipo, por esa teoría que explica que, a ojos del técnico, todos los futbolistas son iguales. Tras enfrentarse al Real Madrid, sin embargo, Jorge Sampaoli no se resistió, ante la pregunta de los compañeros de La Casa del Fútbol: "N'Zonzi ha estado increíble. Si venía haciéndolo bien, hoy fue un pulpo, para robar y jugar...".

Robar y jugar. Lo habitual es juntar en doble pivote a un hombre con capacidad para recuperar con otro que sepa distribuir. El casildense, teniendo al francés, no lo necesita, pues destaca, entre otras, en ambas facetas. No en vano, el ex del Stoke es, por ejemplo, el tercer jugador de LaLiga, tras Koke (1.324) y Roque Mesa (1.315) que más pases ha dado (1.312), aunque es tercero sólo porque se perdió dos encuentros (ante el Eibar y el Athletic) y tanto el canario como el madrileño sólo uno. N'Zonzi, de hecho, es el futbolista del campeonato español que tiene un mayor promedio de pases por encuentro (77,2), como se aprecia en la siguiente tabla (WhoScored).

Y no es sólo eso. El '15' nervionense tiene además un altísimo porcentaje de acierto en la entrega. Un 88,6%, cifra que aumenta hasta un 91,4% en la Liga de Campeones.

N'Zonzi representa una línea del equipo en sí. Suele actuar solo, con muchísimos metros libres a su alrededor, y se mueve de área a área y de banda a banda, pues se trata de un todocampista con capacidad para robar, conducir (tiene una espectacular arrancada) y asomarse por las inmediaciones del área contraria. El sevillista, de hecho, suele probar el disparo desde media y larga distancia, con buena puntería (gráfico 2 / WhoScored).

N'Zonzi ha sorprendido, por sus prestaciones (personalidad, inteligencia táctica, sacrificio, toma de decisiones...), hasta al propio Sampaoli, quien en verano pidió de manera insistente un fichaje para la misma posición. Monchi entonces tanteó al propio Roque Mesa, a Dani Parejo, a Joe Allen... Y ahora no se descarta que pueda llegar otro mediocentro (quizás, el che), si bien se debe únicamente a una necesidad numérica, pues el marsellés no tiene recambio (Kranevitter tiene otras prestaciones y Ganso, sin el ritmo mínimo necesario, no se ha adaptación a Europa).

Ahora, el dolor de cabeza del Sevilla estriba en lograr renovarlo. Su valor de mercado en Transfermarkt acaba de subir hasta los 25 millones de euros (cuando salió del Stoke, estaba en 7,5), una cifra muy cercana a su cláusula (30) y alejada de su precio real, que podría oscilar entre los 40 y los 50 kilos. En Nervión, pese a que le restaba sólo un año de contrato en el Britannia Stadium, tuvieron que desembolsar 10 para llevárselo.

Juventus, Chelsea, Arsenal o Manchester City se lo rifan mientras su padre, Fidele, se sigue mostrando como un duro negociador con el club hispalense. El 'Pulpo' cotiza al alza. Y es qie pocos centrocampistas están ahora mismo a su altura.